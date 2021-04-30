۱۲۰ معدن آذربایجان غربی غیرفعال و راکد است

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا بابایی ظهر جمعه در بازدید از واحدهای معدنی شهرستان سلماس با بیان اینکه در حال حاضر ۴۵۰ معدن دارای پروانه در استان وجود دارد، افزود: از این تعداد ۱۲۰ معدن به دلیل نبود زیرساخت‌های لازم راکد و غیرفعال است.

وی ادامه داد: با توجه به توصیه‌های رهبر معظم انقلاب در شعار سال در نظر داریم با مرتفع کردن مشکلات اداری برای این تعداد از واحدهای معدنی راکد این معادن را به چرخه تولید برگردانیم.

بابایی بروکراسی اداری و طولانی بودن پروسه استعلام منابع طبیعی و برخی دستگاه‌های اجرایی، معارضین محلی، نبود صنایع فرآوری مرتبط با حوزه معدن را از مهمترین چالش‌های پیش روی این بخش دانست و اضافه کرد: توسعه و فعال سازی معادن زمینه ساز آبادانی و رفع مشکلات زیرساختی در شهرستان‌ها است در این راستا باید موانع استفاده از ظرفیت توسعه معادن با همکاری دستگاه‌های اجرایی برداشته شود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی ذخیره قطعی معادن استان را بیش از یک میلیارد و ۲۱۴ میلیون تن عنوان کرد و گفت: سالانه بیش از ۱۷ میلیون تن انواع مواد معدنی در استان استخراج می‌شود که بخش زیادی از آن به صورت خام از استان خارج می‌شود.

هادی قاسمی مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجان غربی نیز در این بازدید اظهار کرد: مطالعات کلی و بررسی محدودیت‌های منابع طبیعی در استان با همکاری اداره کل صمت بررسی و در نظر داریم با رعایت اصول کلی منابع طبیعی سطح بهره برداری از منابع طبیعی را به صورت اصولی افزایش دهیم.

پریسا عابدپور معاون اکتشافت معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی نیز گفت: شهرستان سلماس از نظر تولید مواد معدنی یکی از شهرستان‌های غنی و پر اهمیت استان است که با نظارت دائم از منابع معدنی و طبیعی امید داریم سطح بهره برداری از منابع را افزایش دهیم.

همچنین در بازدید از معدن دولومیت سلماس که در فضای مجازی و همچنین کوهنوردان اعتراضاتی را در مورد اکتشاف معدنی و سطح بهره برداری آن داشتند بررسی و هیچ مشکلی در مورد این معدن به نظر نرسید.