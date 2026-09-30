به گزارش خبرنگار مهر، هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران صبح چهارشنبه در ادامه برنامه‌های سفر خود به استان کهگیلویه و بویراحمد، با آیت‌الله سید نصیر حسینی، نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه یاسوج دیدار و گفت‌وگو کردند.

آیت‌الله سید نصیر حسینی در این دیدار ضمن قدردانی از حضور اعضای هیئت‌رئیسه اتاق ایران و فعالان اقتصادی در یاسوج، با اشاره به روند شکل‌گیری و توسعه استان کهگیلویه و بویراحمد، اظهار کرد: این استان یک استان نوپا است و حدود ۹۵ درصد زیرساخت‌های آن از جمله آب، گاز، راه، فضاهای آموزشی و دانشگاهی مربوط به دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی است.

وی با اشاره به سابقه تاریخی و روحیه سلحشوری مردم استان افزود: عشایر غیور این منطقه پیش از انقلاب همواره در برابر حکومت‌های طاغوتی ایستادگی کردند و در دوران پهلوی، مردم این خطه از زمین و هوا مورد حمله قرار می‌گرفتند.

نماینده ولی‌فقیه در کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: از سال ۱۳۴۲ و با بلند شدن ندای حضرت امام خمینی(ره)، مردم این استان با جان و دل به این ندای الهی پاسخ دادند و در دوران هشت سال دفاع مقدس نیز نسبت به جمعیت، رتبه نخست حضور در جبهه‌ها و تقدیم شهدا را در کشور به خود اختصاص دادند.

دو حماسه بزرگ در برابر دشمن

آیت‌الله حسینی در ادامه با اشاره به تحولات اخیر منطقه و تقابل جمهوری اسلامی ایران با دشمنان، عنوان کرد: ملت ایران در شرایط اخیر دو حماسه بزرگ میدانی خلق کرد.

وی گفت: ما به جنگ تکنولوژی غرب رفتیم و ضربه‌ای وارد کردیم که حتی مقامات آمریکایی نیز به هدف قرار گرفتن پایگاه‌های نظامی خود اعتراف کردند.

امام جمعه یاسوج افزود: این حماسه‌ها پیام روشنی برای دنیای استکبار داشت؛ اینکه ملت ایران ملتی نیست که در برابر متجاوز زانو بزند و اجازه دهد پرچم و استقلال کشورش زیر پا گذاشته شود.

سرمایه انسانی؛ مهم‌تر از نفت و آب

نماینده ولی‌فقیه در کهگیلویه و بویراحمد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی استان تصریح کرد: کهگیلویه و بویراحمد از ظرفیت‌های ارزشمندی همچون نفت، آب، جنگل و بیش از ۴۰۰ گونه گیاه دارویی برخوردار است، اما بالاتر از همه این ظرفیت‌ها، سرمایه انسانی ارزشمند استان قرار دارد.

وی با اشاره به حضور غلامرضا تاجگردون، نماینده مردم گچساران و باشت در مجلس شورای اسلامی، در این نشست گفت: آقای دکتر تاجگردون یک چهره ملی و انسانی سرشار از استعداد هستند که همواره به عنوان یک سرمایه برای کشور درخشیده‌اند و مایه افتخار هستند.

همه دستگاه‌ها باید پای کار سرمایه‌گذار باشند

آیت‌الله حسینی با تأکید بر ضرورت حمایت از سرمایه‌گذاران و فعالان بخش خصوصی، بیان کرد: ما مکلف به تأمین امنیت سرمایه‌گذاری هستیم.

وی افزود: شخصاً همیشه آمادگی دارم در جلسات مربوط به سرمایه‌گذاری حضور پیدا کنم و هر جایی که مانعی بر سر راه تولید و اشتغال وجود داشته باشد، برای رفع آن کمک کنم.

نماینده ولی‌فقیه در استان ادامه داد: وقتی یک سرمایه‌گذار با تمام دغدغه‌ها و مشکلات خود برای خدمت و سرمایه‌گذاری به این منطقه می‌آید، همه دستگاه‌ها و مسئولان باید با او همراهی کنند.

اقتصاد؛ میدان جدید مقابله با تحریم‌ها

امام جمعه یاسوج در بخش پایانی سخنان خود با تشبیه جنگ اقتصادی به نبرد نظامی، خطاب به فعالان اقتصادی کشور گفت: دشمن پس از شکست در برخی حوزه‌های نظامی، امروز تمرکز خود را بر محاصره اقتصادی گذاشته است.

وی افزود: امروز شما بازرگانان، تجار، کسبه و مدیران اقتصادی، افسران و سربازان این میدان هستید.

آیت‌الله حسینی با اشاره به روایتی از پیامبر اکرم(ص) خاطرنشان کرد: پیامبر اکرم(ص) فرمودند مؤمنی که برای رونق بازار مسلمانان تلاش کند، مانند مجاهدی است که در راه خدا شمشیر می‌زند.

وی تأکید کرد: امروز لانچرهای موشکی ما همین اقتصاد است و شما با تولید، سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال، در حال شلیک به قلب تحریم‌ها هستید و قطعاً خداوند نیز این جبهه حق را یاری خواهد کرد.