۶۰۰ کیلوگرم مواد مخدر با اجرای طرح آرامش در آذربایجان غربی کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار جمال سلمانی در این زمینه اظهار کرد: با عملیات ویژه ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان، طرح آرامش در شهر به مدت ۴ شبانه روز؛ در سطح استان اجرا شد.

وی ادامه داد: در این عملیات تعداد، ۷ نفر قاچاقچی مواد مخدر دستگیر، ۶۱۶ کیلوگرم انواع مواد مخدر و بیش از ۷ هزار انواع قرص غیرمجاز کشف و همچنین ۱۵ دستگاه خودرو توقیف شدند.

وی تصریح کرد: همچنین ۱۵۶ نفر خرده‌ فروش و ۲۸۶ نفر معتاد متجاهر با تاکید بر اطراف مدارس، مراکز آموزشی و تفرجگاه ها شناسایی، دستگیر و تحویل مراکز درمانی شدند.

سردار سلمانی با اشاره به اینکه در اجرای این طرح، ۴باند قاچاق مواد مخدر منهدم شدند، بر ادامه عملیات‌ های مستمر در راستای برقراری امنیت مردم تاکید کرد.

فرمانده انتظامی آذربایجان غربی از مردم خواست در صورت مشاهده هر گونه موضوعات امنیتی با شماره گیری ۱۱۰؛ پلیس را در این مأموریت یاری کرده و همچنین شماره تلفن ۱۹۷ پلیس آماده دریافت نظرات پیشنهادات و تقدیر شما همشهریان عزیز از عملکرد پلیس است.