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۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰، ۱۰:۵۷

عرضه نفتای سنگین پالایشگاه تهران در بورس انرژی

عرضه نفتای سنگین پالایشگاه تهران در بورس انرژی

بورس انرژی ایران امروز شاهد عرضه نفتای سنگین و آیزوریسایکل پالایش نفت تهران است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بورس انرژی، رینگ داخلی این بورس، امروز (شنبه، ۱۱ اردیبهشت‌ماه) شاهد عرضه کالاهای نفتای سنگین و آیزوریسایکل پالایش نفت تهران، حلال ۴۰۲، حلال ۴۰۴، ریفورمیت و آیزوفید پالایش نفت تبریز است و MTBE شرکت پتروشیمی شیمی‌بافت و هیدروکربن سبک حاصل از بلندینگ هامون گستر نفت باختر در رینگ بین‌الملل عرضه می‌شود.

روز چهارشنبه (هشتم اردیبهشت‌ماه) ته‌مانده برج تقطیر پالایش نفت کرمانشاه در رینگ داخلی و MTBE شرکت پتروشیمی بندر امام در رینگ بین‌الملل بازار فیزیکی بورس انرژی ایران معامله شد.

در این روز ۶.۰۰۰ تن فرآورده هیدروکربوری به ارزش بیش از ۷۰۴ میلیارد و ۷۹۴ میلیون ریال در بازار فیزیکی بورس انرژی ایران دادوستد شد.

کد مطلب 5201657

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