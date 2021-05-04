به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمدرضا میرتاج‌الدینی با بیان اینکه قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی برای منع بنگاه داری بانک‌ها در مجلس به تصویب رسید، اظهار داشت: بانک‌ها براساس قانون نباید به بنگاه‌های اقتصادی تبدیل شوند اما متاسفانه طی این سال‌ها این قانون اجرایی نشده و هر روز بانک‌ها ورود بیشتری به حوزه بنگاه داری دارند.

وی ادامه داد: بخش‌های خصوصی و واحدهای اقتصادی غیربانکی توان رقابت با بانک‌ها را ندارند و بر زمین خواهند خورد زیرا قدرت بانک‌ها به دلیل داشتن منابع مالی بیشتر است.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس، تصریح کرد: عدم ورود بانک‌ها به حوزه‌های بنگاه‌داری و شرکت‌داری قطعاً کمک به تولید کشور است و رشد و رونق اقتصادی به دنبال خواهد داشت. بانک‌ها باید تسهیلات را در اختیار واحدهای تولیدی قرار دهند و دستگاه‌های نظارتی به این موضوع نظارت جدی داشته باشند، البته مجلس هم به این موضوع ورود خواهد داشت.

میرتاج‌الدینی تاکید کرد: ما در فراکسیون راهبردی یا کارگروه کارشناسی اقتصادی بعد از بررسی‌های علمی، میدانی و منطقی نسبت به موضوع بنگاه داری بانک‌ها و عدم اجرای قانون در صورت لزوم تحقیق و تفحص و یا اعمال ماده ۲۳۴ آئین نامه داخلی را کلید خواهیم زد زیرا موضوع تولید و رفع موانع آن برای کشور بسیار حائز اهمیت است.