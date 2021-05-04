۵ تیم امدادی در طزره هستند/ معدنچیان هنوز پیدا نشدند

به گزارش خبرنگار مهر، دو معدنچی جوان معدن زغالسنگ طزره از مجموعه البرز شرقی در شمال شهرستان دامغان بر اثر ریزش بخشی از کارگاه تونل این معدن دچار حادثه شدند و تا ظهر سه شنبه هنوز تلاش‌ها برای یافتن آنها بی‌نتیجه مانده است.

در آخرین واکنش مهدی بندر آبادی فرماندار دامغان جلسه مدیریت بحران شهرستان دامغان را به اتفاق جمعی از اعضای ستاد مدیریت بحران شهرستان در محل حادثه و معادن شرکت البرز شرقی در روستای طزره برگزار کرده است. همچنین نشست تخصصی با مدیر عامل شرکت البرز شرقی و سرتیم‌های تخصصی امدادی معدن (حاضر در محل حادثه) برگزار شده تا بهترین راهکار برای نجات این دو معدن چی اتخذ شود.

مدیرعامل البرز شرقی درباره حادثه همچنین به خبرنگاران، گفته است: تیم‌های امدادی حاضر در محل، از روز اول این حادثه، اقدامات اضطراری شامل حفر تونل به موازات تونل حادثه دیده و اکسیژن رسانی را به انجام رسانده‌اند و در حال حاضر پنج تیم امدادی در منطقه حاضر هستند که هر تیم متشکل از ۳۰ نفر عضو متخصص و ماهر است.

منصور شریف با بیان اینکه فعالیت تیم‌های امدادی تخصصی معدن به‌صورت ۲۴ ساعته انجام و هر چهار ساعت یکبار تعویض شیفت انجام می‌شود، تاکید کرد: امروز یک تیم تخصصی امدادی دیگر از معادن استان گلستان به طزره اعزام شد همچنین فعالیت سایر کارگاه‌های استخراج زغال سنگ در این منطقه تعطیل و تمرکز بر روی تونل حادثه‌دیده است.

وی افزود: از آنجا که حفر تونل‌های فرعی به موازات تونل حادثه دیده با نتیجه خاصی همراه نبود، لذا در حال حاضر تمامی اقدامات بر روی تونل حادثه دیده متمرکز و عملیات مربوط به استحکام بخشی کارگاه اصلی در حال انجام است از سوی دیگر دهانه و عرض تونل اصلی در حال گسترش و تعریض بوده و باید گفت همزمان با ریزش تونل در روز شنبه گذشته، تخته سنگ‌های بزرگ زیادی نیز ریزش کرده است که عملیات امدادرسانی را دشوار می‌کند.

مدیرعامل البرز شرقی با بیان اینکه تعریض دهانه تونل به منظور خارج کردن این تخته سنگ‌ها انجام شده است، ابراز داشت: پس از استحکام بخشی تونل، عملیات تخلیه ذغال و آوار با سرعت زیاد در حال انجام است.

شریف گفت: همزمان با تخلیه آوار از تونل اصلی، تونل‌های فرعی عمودی از سطح زمین به تونل حادثه دیده در حال حفر است تا از این طریق ضمن امکان اعزام نیروهای فنی و متخصص به داخل تونل حادثه دیده و جستجو برای یافتن معدن‌کاران محبوس در آن امکان تهویه‌ طبیعی هوا نیز میسر شود.

به گزارش مهر، این دو معدنچی از بعد از ظهر شنبه در زیر آوار مانده‌اند و هنوز از سرنوشت آن‌ها خبری در دست نیست.