تولید لوازم خانگی ۲۴ درصد افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، از افزایش ۲۴ درصد تولید لوازم خانگی در سال ۹۹ خبر داد و گفت: پیشبینی برنامه تولید برای سال ۹۹ از نظر تعداد حدود ۱۲ میلیون عدد اعم از لوازم خانگی کوچک و بزرگ بود که این رقم تا پایان سال به حدود ۱۵ میلیون افزایش یافت که نشاندهنده رشد ۲۴ درصدی تولید در کشور است.
وی افزود: همزمان در خدمات پس از فروش، کیفیسازی محصولات، بومی سازی حداکثری و صادرات رشد خوبی داشتیم و سال گذشته ۳۴۵ میلیون دلار انواع محصولات لوازم خانگی به خارج از کشور صادر شد.
هاشمی با بیان اینکه تولید لوازم خانگی در کشور به لحاظ انرژی و نیروی کار ارزان و شرایط جغرافیایی یک مزیت محسوب میشود گفت: باید از این صنعت بیش از این حمایت کرد.
رئیس انجمن لوازم خانگی ایران در خصوص بازگشت شرکتهای خارجی به کشور در صورت رفع تحریمها نیز گفت: باید مراقب باشیم به هیچ عنوان محصول نهایی وارد کشور نشود و سیاستهای کشور را به نحوی تدوین کنیم که از واردات محصولات خارجی جلوگیری شود.
هاشمی گفت: در سال ۹۹ تولیدکنندگان داخلی با وجود محدودیتها، تنگناهای ارزی و تحریمهای بینالمللی نشان دادند به چنان بلوغی رسیدهاند که نه تنها تولیدات خود را از لحاظ کمی افزایش دادند بلکه در زمینه عمق بخشی به ساخت داخل و صرفه جویی ارزی نیز گامهای مؤثری برداشتند.
وی افزود: البته کسی با تعامل با دنیا مخالف نیست و ما نباید تعامل را فراموش کنیم، زیرا موجب شکوفایی و افزایش دانش خواهد شد، اما همکاری و تعامل با شرکتهای خارجی باید چارچوب مشخصی داشته باشد.
هاشمی بابیان اینکه نباید این واقعیت را فراموش کرد که شرکتهای خارجی در بدترین شرایط ما را ترک کردند یا مجبور به ترک شدند افزود: نباید نیاز به تعامل را هم فراموش کنیم.
وی با تاکید بر اینکه شایسته کشور ما نیست که دور آن دیوار بکشیم و اجازه ندهیم هیچکس با ما تعامل کند، گفت: باید برای تعامل الزاماتی بگذاریم البته اینکه این الزامات چه چیزی میتواند باشد، باید مشخص شود.
هاشمی گفت: یکی از این الزامات سرمایهگذاری مستقیم است یعنی شرکتهای خارجی در داخل کشور سرمایه گذاری کرده و تولید انجام دهند، یکی دیگر از روشها تولید به شیوه مشترک با شرکتهای داخلی است و دیگری این است که خارجیها با سرمایهگذاری از تولیدات داخلی سهم بخرند و در تولیدات داخلی سهیم شوند.
وی ادامه داد: این الزامات باعث میشود قالبهای روز دنیا وارد کشور شود و از دانش روز دنیا بهرهمند شویم و مدیران ما در زمینههای بازاریابی، مدیریت و تولید، آموزش مستمر ببینند بنابراین میتوانیم برای شرکتهای خارجی تکلیف کنیم که شرایط ما برای ورود آنها به بازار، این الزامات است و به کسی اجازه نمیدهیم بیاید و بازار ما را خراب کند.
رئیس انجمن تولید صنایع لوازم خانگی ایران با بیان اینکه اگر بر اساس سیاستهای کلان کشور قرار شد شرکتهای خارجی به بازار ایران بازگردند باید برایشان شرط و شروط بگذاریم گفت: باید آنها را مکلف کنیم که حتماً مراکز تحقیق و توسعهشان را در داخل کشور ما مستقر کنند یعنی در کشور، دانش محوری اتفاق بیافتند حتی میتوان آنها را مجبور کرد بحث صادرات به کشورها و بازار منطقه، از ایران دنبال شود و شریک ایرانی این شرکتها از صادرات آنها منتفع شود.
هاشمی با بیان اینکه مهمتر از همه اینها وصل کردن قطعه سازان داخلی به شبکه تأمین قطعات و مواد اولیه این شرکتهاست گفت: در این شرایط اگر یک تولیدکننده بزرگ لوازم خانگی که با قطعهسازان خاصی در سراسر دنیا همکاری میکند، قطعه سازان ایرانی را هم در شبکه تأمین قطعات خود بپذیرد این مسئله باعث میشود که شرکتهای ایرانی به صورت مستمر دانش خود را در این زمینه ارتقا دهند و قطعه سازی ما وسعت پیدا کند.
وی ادامه داد: ما در انجمن صنایع لوازم خانگی به عنوان بزرگترین تشکل این صنعت، از میان ۲۵۰ عضو، بیش از ۴۰ عضو قطعهساز داریم که با اجرای چنین سیاستی ظرفیت تبدیل شدن به تولیدکنندگانی در سطح جهانی را دارند.
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