  1. سیاست
  2. سیاست خارجی
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۰، ۲۲:۴۱

عراقچی:

راه طولانی در پیش داریم/ در مذاکرات وین تعجیل نمی‌کنیم

راه طولانی در پیش داریم/ در مذاکرات وین تعجیل نمی‌کنیم

معاون سیاسی وزیر امور خارجه درباره مذاکرات وین، گفت: راه درازی را در پیش داریم از این رو نمی‌شود زمانبندی را برای آن پیش بینی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه پس از دیدار با «رافائل گروسی» مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در گفتگویی، با بیان اینکه مذاکرات وین دور چهارم مذاکرات ما است، گفت: روندی که در سه دور قبلی شروع کردیم ادامه خواهیم داد. در مسیری قرار گرفتیم که مسیر مشخصی است.

وی با اشاره به اینکه حداقل درباره مسیری که باید برویم تفاهم وجود دارد، افزود: اگرچه موانع جدی در این مسیر وجود دارد، راه درازی را در پیش داریم از این رو نمی‌شود زمانبندی را برای آن پیش بینی کرد.

معاون سیاسی وزیر امور خارجه تصریح کرد: تعجیل بی مورد نخواهیم کرد و اجازه فرسایشی شدن هم نخواهیم داد. با دقت کار را انجام می‌دهیم؛ مشکلات موجود بعضاً جدی است و بابد از طریق مذاکره حل شود.

عراقچی با اشاره به اینکه کار سختی در پیش داریم، افزود: امیدواریم در زمان کوتاه‌تری بحث را به سرانجام برسانیم.

وی تصریح کرد: بحث زمان برای ما اولویت ثانویه دارد؛ اولویت اول دقت روی منافع ملت ایران است.

کد مطلب 5205951

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • رسانه ها فریاد بزنند IR ۰۰:۱۴ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۷
      0 0
      پاسخ
      چرا روحانی این خواست مهم آمریکایی را به مردم نگفت؟ واقعا شروط رهبری رو مردم و دانشگاهیان بخوانند و قضاوت کنند که چرا دلسوزان انقلاب اینقدر بدبین هستن به روحاني و ظریف و کلا تیم آخوندی و ابتکار و ربیعی و شریعتمداری و... واقعا جای نمایندگان برای صحبت در صحن خالی نیست؟
    • IR ۰۰:۲۲ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۷
      0 0
      پاسخ
      معلومه تو چی میگی یک روز مذاکرات فرسایشی نمی کنید یک روز دیگه عجله ایی ندارید
    • بنده خدا GB ۰۵:۰۳ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۷
      0 0
      پاسخ
      آقایان از تیم مذاکره کننده بپرسید آیا پول های بلوکه شده ایران در آمریکا و بقیه متحدان آمریکا مال ایران است یا مال آمریکا؟ اگر مال ایران است چرا در مذاکرات برجام برای آزادسازی کل کل کل پولهای ایران حرفی نیست؟ فقط بایستی صدقه از پولهای خودمون آقایان بگیرند؟

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها