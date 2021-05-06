به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه پس از دیدار با «رافائل گروسی» مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در گفتگویی، با بیان اینکه مذاکرات وین دور چهارم مذاکرات ما است، گفت: روندی که در سه دور قبلی شروع کردیم ادامه خواهیم داد. در مسیری قرار گرفتیم که مسیر مشخصی است.

وی با اشاره به اینکه حداقل درباره مسیری که باید برویم تفاهم وجود دارد، افزود: اگرچه موانع جدی در این مسیر وجود دارد، راه درازی را در پیش داریم از این رو نمی‌شود زمانبندی را برای آن پیش بینی کرد.

معاون سیاسی وزیر امور خارجه تصریح کرد: تعجیل بی مورد نخواهیم کرد و اجازه فرسایشی شدن هم نخواهیم داد. با دقت کار را انجام می‌دهیم؛ مشکلات موجود بعضاً جدی است و بابد از طریق مذاکره حل شود.

عراقچی با اشاره به اینکه کار سختی در پیش داریم، افزود: امیدواریم در زمان کوتاه‌تری بحث را به سرانجام برسانیم.

وی تصریح کرد: بحث زمان برای ما اولویت ثانویه دارد؛ اولویت اول دقت روی منافع ملت ایران است.