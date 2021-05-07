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۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۰، ۱۰:۰۱

معاون بیمه ای سازمان تامین اجتماعی مطرح کرد؛

تشریح ۱۲ خدمت بیمه ای غیر حضوری تامین اجتماعی

تشریح ۱۲ خدمت بیمه ای غیر حضوری تامین اجتماعی

معاون بیمه ای سازمان تامین اجتماعی، به تشریح ۱۲ خدمت بیمه ای در قالب طرح ۳۰۷۰ پرداخت.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد قریب، با عنوان این مطلب که مراجعه حضوری به شعب تأمین اجتماعی برای دریافت خدمات بیمه‌ای در بیشتر مواقع موجب ازدحام و طولانی شدن مدت زمان ارائه خدمت می‌گردید، گفت: این موضوع همواره سبب نارضایتی مراجعین و البته همکاران نیز بوده است.

وی افزود: از مهم‌ترین دغدغه‌های خاطر همیشگی مسئولین تأمین اجتماعی حل مشکل بار مراجعه و تسریع و تسهیل در فرآیندها بوده و پایان دادن به این معضلات تنها با اصلاح فرآیندهای کسب و کاری و استفاده از فن‌آوری های نوین اطلاعاتی و ارتباطی امکان پذیر خواهد شد.

معاون بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی با عنوان این مطلب که حوزه امور بیمه شدگان عهده دار خدمات متنوع و گوناگونی بوده و یکی از پرمخاطب‌ترین واحدهای شعب سازمان تأمین اجتماعی است، ادامه داد: به منظور کاهش محسوس بار مراجعه به شعب و افزایش خدمات غیر حضوری بیمه شدگان، تعداد ۱۲ خدمت از طرح ۳۰۷۰ در حوزه بیمه‌ای تعریف شده است.

قریب به تشریح این ۱۲ خدمت پرداخت و گفت: ۱- پرداخت غیر حضوری هدیه ازدواج، ۲- پرداخت غیر حضوری غرامت دستمزد ایام بیماری بیمه شدگان داری تست PCR مثبت ، ۳- انعقاد قرارداد و دریافت برخط بیمه اختیاری، ۴- سرویس غیر حضوری دریافت حق بیمه و احتساب سوابق خدمت سربازی، ۵- انعقاد قرارداد و دریافت برخط بیمه حرف و مشاغل آزاد، ۶- درخواست غیر حضوری تکمیل سوابق کسری از ماه، ۷- سیستم جامع کمیسیون‌های پزشکی، ۸- پرداخت غیر حضوری کمک هزینه مراسم ترحیم، ۹- بیمه بیکاری غیر حضوری، ۱۰- درخواست غیر حضوری کفالت – بازرسی فنی، ۱۱- پرداخت غیر حضوری حق بیمه کسری از ماه و خدمت دوازدهم که شامل پرداخت غیر حضوری کمک هزینه پروتز و اروتز است.

کد مطلب 5206044

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