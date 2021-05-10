به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که بازار اجاره سال گذشته با اجرای ۳ مصوبه مهم ستاد ملی کرونا مبنی بر «الزام موجران به تمدید قراردادهای اجاره از سال گذشته و عدم امکان فسخ قرارداد»، «تعیین سقف اجاره بها در تهران و سایر شهرها» و «اعطای تسهیلات ودیعه مسکن به مستأجران» تا حدودی از تلاطمات به دور ماند، اما امسال علی رغم اعلام تمدید اعتبار این مصوبات تا تیر ماه سال جاری از سوی وزیر راه و شهرسازی، بازار اجاره مسکن با وضعیت خوبی روبه رو نیست.

به گفته تعدادی از مشاوران املاک، اجاره بها در برخی محله‌های گران قیمت تهران ۷۰ تا ۱۰۰ درصد نسبت به بهار و تابستان سال گذشته و در برخی محله‌های ارزان قیمت تر، ۳۰ تا ۵۰ درصد رشد داشته است.

این در حالی است که سقف افزایش اجاره بها برای قراردادهای تمدیدی، بر اساس اعلام ستاد ملی مقابله با کرونا در تهران ۲۵ درصد است. با این حال یافتن واحدهای اجاره‌ای با رهن کمتر از ۱۵۰ میلیون تومان اگرچه به سختی امکان پذیر است، اما دور از دسترس نیست.

در منطقه فردوسی جنوبی (پایین‌تر از میدان فردوسی) واحد ۵۰ متری با رهن کامل ۱۵۰ تا ۱۷۰ میلیون تومان در واحدهای با عمر بالای سال ساخت فایل شده اند.

همچنین واحد مسکونی ۷۰ متری در شهرک ولیعصر (منطقه ۱۸) با قدمت ۱۶ سال ساخت در طبقه دوم با آسانسور، پارکینگ و انباری ۱۶۰ میلیون تومان برای اجاره عرضه شده است.

در تهرانسر (منطقه ۲۱) واحد ۶۰ متری ۷ سال ساخت طبقه چهارم با ۱۲۰ میلیون تومان ودیعه و اجاره ماهانه ۳.۵ میلیون تومان به مشتریان معرفی شده است.

واحد ۷۰ متری ۱۵ سال ساخت در بریانک (منطقه ۱۰) با قدمت ۱۵ سال ساخت طبقه ۲ بدون آسانسور و پارکینگ با ۱۵۰ میلیون تومان ودیعه و اجاره ماهانه ۱.۴ میلیون تومان در فایل‌های اجاره مسکن دیده می‌شود.

واحد نوساز ۷۵ متری در محله نیروی هوایی (منطقه ۱۳) طبقه ۴ با آسانسور ولی بدون پارکینگ به مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان ودیعه و اجاره ماهانه ۴.۵ میلیون تومان فایل شده است.

واحد ۹۰ متری نوساز در محله جیحون (منطقه ۱۰) طبقه همکف با آسانسور و پارکینگ نیز به قیمت ۱۰۰ میلیون تومان ودیعه و ۴.۵ میلیون تومان اجاره ماهانه برای متقاضیان قابل دسترسی است.

واحد ۶۰ متری در تهرانسر (منطقه ۲۱) ۴ سال ساخت طبقه همکف با آسانسور و پارکینگ ۱۲۰ میلیون تومان ودیعه و اجاره ماهانه ۳.۵ میلیون تومان عرضه شده است.

واحد ۴۵ متری ۳ سال ساخت در استاد معین طبقه ۴ با آسانسور و پارکینگ نیز ۲۰۰ میلیون تومان رهن کامل به بازار اجاره عرضه شده است.

واحد ۸۰ متری نوساز در خیابان جیحون طبقه ۴ با آسانسور و پارکینگ ۱۰۰ میلیون تومان ودیعه و اجاره ماهانه ۳.۵ میلیون تومان ارائه شده است.

واحد ۵۰ متری ۱۶ سال ساخت طبقه ۳ بدون آسانسور و پارکینگ در خیابان سهروردی جنوبی نیز به قیمت ۱۰۰ میلیون تومان ودیعه و اجاره ماهانه ۲.۵ میلیون تومان معرفی شده است.

واحد نوساز ۶۰ متری واقع در خیابان رودکی (محله سلسبیل) طبقه ۴ با آسانسور و پارکینگ ۱۰۰ میلیون تومان ودیعه و اجاره ماهانه ۵ میلیون تومان فایل شده است.

سوئیت ۳۰ متری ۱۵ سال ساخت طبقه همکف در خیابان قصرالدشت بدون آسانسور و پارکینگ با قیمت ۲۰ میلیون تومان ودیعه و اجاره ماهانه ۱.۵ میلیون تومان در بازار اجاره عرضه شده است.

واحد ۴۷ متری ۵ سال ساخت طبقه همکف واقع در خیابان طوس بین یادگار و جیحون با آسانسور و پارکینگ ۱۵۰ میلیون تومان رهن کامل فایل شده است.

سوئیت ۴۵ متری ۱۵ سال ساخت در خیابان رودکی جنوبی طبقه ۳ بدون آسانسور و پارکینگ نیز با مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان ودیعه و اجاره ماهانه ۷۰۰ هزار تومان، به بازار اجاره مسکن معرفی شده است.