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۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰، ۱۵:۱۳

رئیس قوه قضائیه وارد همدان شد

رئیس قوه قضائیه وارد همدان شد

همدان_رئیس قوه قضاییه در راس هیئت عالی رتبه قضایی در بیست و ششمین سفر استانی خود برای بررسی مسائل قضایی و حقوقی استان وارد همدان شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضائیه در سفر یک روزه خود، با ورود به فرودگاه همدان، مورد استقبال رسمی مهندس شاهرخی استاندار، آیت‌الله شعبانی نماینده ولی فقیه در استان، مجمع نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی، اعضاشورای تأمین، رئیس کل دادگستری و جمعی از قضات دستگاه قضا و مقامات استان همدان قرار گرفت.
دیدار با خانواده شهدا و ایثارگران، قضات دادگستری، دیدارهای مردمی و شرکت در شورای اداری استان از برنامه‌های سفر یک روزه رئیس قوه قضائیه به همدان است.

برنامه‌های این سفر با هماهنگی ستاد ملی کرونا و طبق شیوه نامه‌های بهداشتی صورت می‌گیرد.

کد مطلب 5207982

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