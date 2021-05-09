مشوق های جدید تامین اجتماعی برای اجرای نسخه الکترونیک

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی سالاری، در جلسه هفتگی پروژه نسخه الکترونیک که با حضور مدیران حوزه‌های درمان و فناوری اطلاعات و ارتباط ویدئو کنفرانسی با مدیران درمان تأمین اجتماعی استان ها برگزار شد، اظهار داشت: در خصوص نسخه الکترونیک اقدامات خوبی انجام شده است.

وی به مشوق هایی که سازمان تأمین اجتماعی برای پزشکان در نظر گرفته، اشاره کرد و افزود: پزشکانی که نسبت به اجرای نسخه الکترونیک اقدام کرده اند، فرانشیز درمانی آنها را تا پایان همان شب به حسابشان واریز می کنیم و همچنین وام ۴۰ میلیونی برای تجهیز مطب پزشکانی که سخت افزار لازم برای اجرای نسخه ندارند، در نظر گرفته شده که این مبلغ برای مراکز درمانی و درمانگاه ها ۱۰۰ میلیون تومان است.

سالاری با بیان اینکه از ابتدای آبان سال گذشته آماده پذیرش نسخه الکترونیک شدیم، ادامه داد: تمامی مراکز دانشگاهی که از طریق API به سازمان تامین اجتماعی متصل شوند با لحاظ تراکنشی که دارند، ظرف ۴۵ روز پرداختی شان را به مدت حداکثر ۶ ماه یعنی از ابتدای آبان سال گذشته تا پایان فروردین تسویه خواهیم کرد.

وی با بیان اینکه پروژه نسخه‌نویسی الکترونیک و حذف دفترچه‌های کاغذی یکی از مهم ترین اولویت‌های سازمان تأمین اجتماعی محسوب می‌شود، گفت: این سازمان با پرداخت منظم و بسیار سریع مطالبات مراکز درمانی که از سامانه نسخه الکترونیک استفاده می‌کنند، پزشکان و تمامی مراکز درمانی کشور را به استفاده از این سامانه تشویق می‌کند.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی اتصال بیمه‌های تکمیلی به سامانه نسخه الکترونیک را از دیگر مسائل مهم عنوان کرد و گفت: بیمه‌های تکمیلی قراردادها و تعرفه‌های متنوعی دارند و اتصال آنها به سامانه نسخه الکترونیک تأمین اجتماعی با وجود پیچیدگی‌هایی که دارد به خوبی در حال اجرا است.

در این جلسه تعدادی از مدیران حوزه‌های درمان و فناوری اطلاعات و همچنین مدیران درمان تأمین اجتماعی استان ها به بیان دیدگاه‌ها و نقطه نظرات خود پرداختند.