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۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰، ۱۸:۰۲

سالاری تاکید کرد؛

مشوق های جدید تامین اجتماعی برای اجرای نسخه الکترونیک

مشوق های جدید تامین اجتماعی برای اجرای نسخه الکترونیک

مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی گفت: برای پزشکان و مراکز طرف قراردادی که نسبت به اجرای نسخه الکترونیک اقدام کنند، مشوق های جدیدی در نظر خواهیم گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی سالاری، در جلسه هفتگی پروژه نسخه الکترونیک که با حضور مدیران حوزه‌های درمان و فناوری اطلاعات و ارتباط ویدئو کنفرانسی با مدیران درمان تأمین اجتماعی استان ها برگزار شد، اظهار داشت: در خصوص نسخه الکترونیک اقدامات خوبی انجام شده است.

وی به مشوق هایی که سازمان تأمین اجتماعی برای پزشکان در نظر گرفته، اشاره کرد و افزود: پزشکانی که نسبت به اجرای نسخه الکترونیک اقدام کرده اند، فرانشیز درمانی آنها را تا پایان همان شب به حسابشان واریز می کنیم و همچنین وام ۴۰ میلیونی برای تجهیز مطب پزشکانی که سخت افزار لازم برای اجرای نسخه ندارند، در نظر گرفته شده که این مبلغ برای مراکز درمانی و درمانگاه ها ۱۰۰ میلیون تومان است.

سالاری با بیان اینکه از ابتدای آبان سال گذشته آماده پذیرش نسخه الکترونیک شدیم، ادامه داد: تمامی مراکز دانشگاهی که از طریق API به سازمان تامین اجتماعی متصل شوند با لحاظ تراکنشی که دارند، ظرف ۴۵ روز پرداختی شان را به مدت حداکثر ۶ ماه یعنی از ابتدای آبان سال گذشته تا پایان فروردین تسویه خواهیم کرد.

وی با بیان اینکه پروژه نسخه‌نویسی الکترونیک و حذف دفترچه‌های کاغذی یکی از مهم ترین اولویت‌های سازمان تأمین اجتماعی محسوب می‌شود، گفت: این سازمان با پرداخت منظم و بسیار سریع مطالبات مراکز درمانی که از سامانه نسخه الکترونیک استفاده می‌کنند، پزشکان و تمامی مراکز درمانی کشور را به استفاده از این سامانه تشویق می‌کند.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی اتصال بیمه‌های تکمیلی به سامانه نسخه الکترونیک را از دیگر مسائل مهم عنوان کرد و گفت: بیمه‌های تکمیلی قراردادها و تعرفه‌های متنوعی دارند و اتصال آنها به سامانه نسخه الکترونیک تأمین اجتماعی با وجود پیچیدگی‌هایی که دارد به خوبی در حال اجرا است.

در این جلسه تعدادی از مدیران حوزه‌های درمان و فناوری اطلاعات و همچنین مدیران درمان تأمین اجتماعی استان ها به بیان دیدگاه‌ها و نقطه نظرات خود پرداختند.

کد مطلب 5208136

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