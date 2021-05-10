اعتبار طرح همسان سازی حقوق اعضای هیات علمی تامین شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، محمدباقر نوبخت در جلسه هیأتهای امنای دانشگاهها، مراکز آموزش عالی، پژوهشی و فناوری وابسته به وزارت عتف از تأمین شدن اعتبار مربوط به جز ۲ بند و تبصره ۲ قانون بودجه ۱۴۰۰ خبر داد و گفت: این اعتبار که طرح همسانسازی حقوق اعضای هیأت علمی دو وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز در آن دیده شده، تأمین شده است، منتظر نهایی شدن دستورالعمل اجرایی مورد وفاق نمایندگان این دو وزارت و سازمان برنامه و بودجه هستیم.
وی افزود: امیدواریم هر چه سریعتر اقدامات اجرایی شدن قانونی این مصوبه صورت پذیرد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به اینکه اجرای طرح همسانسازی، افزایش بهرهوری علمی را به دنبال خواهد داشت، اظهار داشت: رفع تبعیض و عدالت در پرداختهای مربوط به اعضای هیأت علمی جامعه دانشگاهی را وظیفه خود میدانیم.
وی ادامه داد: اذعان داریم که مهمترین موضوع اولویتدار این جلسه، پیشبینیهای لازم برای پشتیبانی از بودجه حوزه آموزش عالی است و ما نیز تمام تلاش خود را در این زمینه به کار گرفتهایم.
نوبخت اظهار داشت: علیرغم تمام محدودیتهای مالی، در سال گذشته بیش از ۱۰۰ درصد اعتبارات دانشگاهها را تخصیص دادیم.
وی همچنین با بیان اینکه در تلاشیم همسانسازی را نیز به نحو شایسته و مطلوب اجرا کنیم گفت: در فاز نخست باید بسترهای قانونی این موضوع را مهیا میکردیم که این کار صورت گرفت. در فرآیند بررسی بودجه ۱۴۰۰ نیز موضوع منعکس و با پیگیری و همکاریهای وزارت علوم به ثمر نشست.
نوبخت با اشاره به اینکه تمهید مقدمات این موضوع انجام شده است، تاکید کرد: نکته مهم این مصوبه، محل تأمین اعتبار آن است که با تشریک مساعی بخشی از این کار نیز صورت گرفته و منتظر نهایی شدن دستورالعمل اجرایی آن هستیم که باید مورد توافق نمایندگان دو وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همچنین سازمان برنامه و بودجه قرار گیرد.
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