نامه به وزیر علوم درباره نحوه اجرای همسان سازی حقوق اساتید

رحیم حب نقی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به عدم تخصیص بودجه همسان سازی حقوق اعضای هیات علمی اظهار کرد: سال گذشته مجلس در بودجه ۱۴۰۰ تصویب کرد که یک ترمیم حقوق تحت عنوان همسان سازی برای اعضای هیات علمی دانشگاه های وزارت علوم صورت گیرد؛ در همین راستا قرار شد از بند "و" تبصره ۲ قانون بودجه، اموال دولت به فروش برود و به دانشگاه تخصیص داده شود.

یک ریال بابت همسان سازی اختصاص نیافته است

رئیس دانشگاه ارومیه با اشاره به اینکه تاکنون بابت همسان سازی حقوق یک ریال هم به دانشگاه ارومیه تخصیص نیافته است، گفت: به ما اعلام کرده اند که فعلا از بودجه جاری دانشگاه پرداختی داشته باشیم و بعدا این پول به دانشگاه داده خواهد شد.

به ما گفتند وضعیت بودجه ای دولت خوب نیست

وی افزود: همسازی سازی دو بخش دارد؛ بخش اول اعضای هیات علمی را موظف می کند که ۴۰ ساعت در هفته را در دانشگاه حضور داشته باشند و در این صورت ۳۰ درصد حقوقشان ترمیم می شود. بخش دوم به این صورت است که هیات علمی اگر ۵۴ ساعت در دانشگاه حضور داشته باشند و بیرون از دانشگاه درآمدی هم نداشته باشند، در این شرایط ۶۰ درصد حقوقشان افزایش پیدا خواهد کرد. ما چند ماه قبل با سازمان برنامه و بودجه تماس گرفتیم و به ما اعلام کردند وضعیت بودجه ای دولت خوب نیست و احتیاط کنید.

همسان سازی را فقط با ۳۰ درصد اجرا کردیم

حب نقی ادامه داد: دانشگاه ارومیه قانون همسان سازی را با توجه به وضع بودجه دانشگاه فقط با ۳۰ درصد اجرا کرده است؛ این در حالی است که برخی دانشگاه های دیگر مثل دانشگاه تهران، دانشگاه تربیت مدرس، تبریز و آذربایجان شرقی پرداخت ۶۰ درصدی به هیات علمی خود دارد و این موضوع احساس تبعیض در میان هیات علمی به وجود آورده است.

رئیس دانشگاه ارومیه بیان کرد: چند ماه گذشته دیوان محاسبات به این کار دانشگاه ها ایراد گرفت و گفت چطور در حالی که دولت بودجه همسان سازی را اختصاص نداده، شما از بودجه جاری حقوق هیات علمی را پرداخت می کنید؟ در ادامه دیوان، وزارت علوم را به دادسرای دیوان معرفی کرد اما وزیر علوم در تماسی که با آقای بذرپاش داشت این درخواست را کرد که بگذارید پرداخت همسان سازی حقوق توسط بودجه جاری دانشگاه ها صورت گیرد و این مجوز داده شد.

۸۵ درصد بودجه دانشگاه صرف پرداخت حقوق شده است

وی با اشاره به اینکه در نامه ای به وزیر علوم مواردی را درباره وضعیت نامناسب بودجه دانشگاه و اجرای قانون همسان سازی مطرح کرده ام، تصریح کرد: در شرایط کنونی ۸۵ درصد بودجه دانشگاه ارومیه به حقوق اختصاص یافته است و اجرای بخش دوم و ویژه همسانسازی (۶۰ درصد)، این رقم را به بیش از ۹۵ درصد خواهد رساند.

تحت فشار هستیم/نامه به وزیر علوم درباره نحوه اجرای همسان سازی

حب نقی خاطرنشان کرد: ما از دو طرف تحت فشار هستیم و در نامه به آقای زلفی گل تاکید کرده ام که تبعیض در میان هیات علمی مشکل ایجاد می کند و باعث می شود علیه مدیریت موضع بگیرند.

رئیس دانشگاه ارومیه در ادامه افزود: در نامه ام از وزیر علوم درخواست کرده ام که هرچه سریعتر بودجه همسازی به دانشگاه تخصیص داده شود و اگر دولت بودجه ندارد، دستوری داده شود که دانشگاه ها یک سطح پرداختی داشته باشند.

دانشگاه ها دارند ورشسکته می شوند/ بودجه برخی دانشگاه ها تمام شده

وی با اشاره به اینکه دانشگاه ها با این وضعیت دارند ورشکسته می شوند، گفت: ما داریم زیر فشار له می شویم؛ قطعا به انتهای سال که می رسیم کمبود بودجه خودش را نشان می دهد. برخی دانشگاه ها که پرداختی ۶۰ درصدی داشته اند،در حال حاضر بودجه شان تمام شده و این فاجعه است.

حضوری شدن دانشگاه وضعیت را سخت تر می کند

حب نقی در ادامه به چالش های حضوری شدن آموزش در دانشگاه ها اشاره کرد و گفت: حضور دانشجو در دانشگاه هزینه دارد و دانشجو یارانه غذا می خواهد. در حال حاضر قیمت برنج و گوشت افزایش یافته و سوال اینجاست که آیا اصلا بودجه ای مانده که برای تغذیه هزینه کنیم؟ در حال حاضر دانشگاه ها با مشکل جدی رو به رو هستند و تدبیر نیاز است و دولت باید رسیدگی کند.

دولت می گوید اموالتان را بفروشید

رئیس دانشگاه ارومیه در پایان گفت: می دانیم، شرایط سخت است و دولت می گوید درآمد ندارم و به دانشگاه ها می گوید اموالشان را بفروشند. جای سوال دارد که چه چیز را بفروشیم؛ زمین دانشگاه یا دانشکده را؟ مساله بسیار بغرنجی است و امیدوارم بزرگان بنشینند و چاره ای برای شرایط کنونی دانشگاه ها بیاندیشند.