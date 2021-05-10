اختصاص وام هزار میلیارد تومانی برای تکمیل ۳۵ پروژه خوابگاهی

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز رحیمی در نشست خبری برنامه های صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت که به صورت مجازی برگزار شد، گفت: وضعیت خوابگاه های دانشجویی علوم پزشکی نیازمند توجه ویژه است. خوابگاه ها یک رکن مهم در آموزش است و سیاست وزارت بهداشت این است که بتواند خوابگاه ها را سر و سامان ببخشد.

وی گفت: با حمایت های نهادهایی مانند مجلس و سازمان برنامه و بیش از ۱۷۵ میلیارد تومان از منابع صندوق رفاه را برای تامین و تعمیر و تجهیز خوابگاهها استفاده شده است. همین میزان و کمی بیشتر در این زمینه از سوی معاونت توسعه به این امر اختصاص یافت و توانستیم این بهسازی را انجام دهیم.

رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت افزود: خوابگاه های جدید ساخته شده اند. از این میان ۲۰ هزار تخت خوابگاهی جدید داریم که در ۷۰ پروژه در حال کار هستند و با استفاده از بندهای مربوطه قانون بودجه ۳۵ پروژه به بانک ها معرفی شده اند و همه پروژه ها در حال پیشرفت هستند.

وی گفت: وام هزار میلیارد تومانی از سوی شبکه بانکی با استفاده از بند بودجه داده می شود که اصل پول را دانشگاه و سود وام را صندوق رفاه پرداخت می کند. این یک کار مشارکتی بود که با کمک بانک ها و ردیف بودجه صورت گرفت و بیش از ۵ هزار تخت خوابگاهی جدید هم به زودی به مجموعه دانشگاه ها اضافه می شود. چهار بانک کشور در این زمینه مشارکت داشته اند.

رحیمی خاطرنشان کرد: ۵۲۲ خوابگاهی در کل کشور داریم که ۸۰ هزار دانشجوی خوابگاهی در آن مستقر هستند. ۵۳ درصد خوابگاه ها دخترانه، ۴۲ درصد خوابگاه ها پسرانه و ۵ درصد خوباگاه متاهلی هستند.

وی افزود: ۶۶ درصد ملکی هستند اما تمامی خوابگاه ها تحت نظارت وزارت بهداشت و معاونت دانشجویی و دانشگاه های علوم پزشکی هستند. تعداد ۱۴ درصد مشارکتی ۸ درصد خودگردان و ۹ درصد استیجاری و ۳ درصد وقفی هستند. بیش از ۳۰ درصد خوابگاه ها فرسودی و قدیمی هستند و این ۲۰ هزار ظرفیت جدید برای جایگزینی خوابگاه ها است.

رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت گفت: حضور ارزشمند خیرین خوابگاه ساز بسیار مهم است و ۴ خوابگاه مشاکرتی با خیرین در حال انجام است. ما آمادگی داریم که خیرین به ساخت خوابگاه ها کمک کنند. فارغ از هر میزان کمکی که می کنند اما حضورشان ارزشمند است.

وی با تاکید بر افزایش تعداد خوابگاه های متاهلی افزود: حضور نهادها و سازمان ها هم برای خوابگاه سازی بسیار ارزشمند است و از سال گذشته ۵ پروژه مشترک با برخی بنیادها داشتیم که این پروژه ها به ثمر رسیده اند و برخی دیگر هم تا دهه فجر به ثمر می رسند.

رحیمی درباره سرانه خوابگاهی دانشجویان علوم پزشکی گفت: سرانه هر دانشجو ۱۴ مترمربع در خوابگاه است که برای هر دانشجو تلاش داریم به ۱۷ متر مربع افزایش یابد و این سرانه برای خوابگاههای متاهلی به ۵۰ مترمربع افزایش پیدا کند.

وی درباره بیمه تامین اجتماعی دستیاران یادآور شد: این بیمه به طور کامل اختیاری است و با اقدام دانشجو انجام می شود و با توجه به فرآیندی که صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت با تامین اجتماعی تدوین کرده است، از زمان ثبت نام هزینه حق بیمه توسط صندوق رفاه پرداخت می شود و دانشجو پولی پرداخت نمی کند و تا زمانی که شاغل به تحصیل است این هزینه از سوی صندوق رفاه هر ماه پرداخت می شود.

رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت افزود: پس از فراغت از تحصیل هم از دستگاهی که در آن کار می کند می تواند آن را پرداخت کند و یا در بخش خصوصی آن را ادامه دهد. برای دانشجویان سال سوم و چهارم دستیاری هنوز تامین اجتماعی سنوات سال های قبل را نپذیرفته اما در حال رایزنی با این نهاد هستیم تا تمهیداتی پیدا کنیم که به شرط پرداخت یک جا بتوانیم بیمه آن را پرداخت کنیم.

وی اضافه کرد: بیش از ۴۰ درصد دانشجویان دستیاری بالای ۳۰ سال دارند و بیمه تامین اجتماعی نیاز مبرمی برای این گروه از دانشجویان محسوب می شود.

رحیمی درباره تامین معیشت دانشجویان دستیاری و دکتری تخصصی گفت: چهار کار برای این حوزه انجام شده است. اولین کار پرداخت وام ۱۵ میلیون تومانی است. دومین کار از بیمه تکمیلی به زودی رونمایی می شود. سومین کار ایجاد سامانه بیمه تامین اجتماعی است. برنامه چهارم هم پرداخت کمک هزینه تحصیلی که نیاز به رفع محدودیت های دستورالعملی دارد که به زودی حل می شود.

وی گفت: دانشجویان دستیاری و دکتری تخصصی گروهی از نخبگان هستندو امیدواریم بتوانیم به اندازه شان و شخصیت آنها برای آنها برنامه ریزی داشته باشیم. حدود ۲۰ هزار دانشجوی دستیاری و دکتری تخصصی تعداد ۴۳ درصد مرد و ۵۷ درصد زن هستند. ۶۲ درصد از این افراد مجرد و ۳۸ درصد متاهل هستند که نیاز به کار بیشتری در این زمینه داریم.

رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت افزود: ۲۰ درصد در محدوده سنی ۲۵ تا ۳۰ سال، ۴۹ درصد در محدوده سنی ۳۰ تا ۳۵ و مابقی بالای ۳۵ سال هستند. شرایط سخت رزیدنتی باعث مشکلات بیشتری می شود.

وی درباره وام های ضروری دانشجویی گفت: بر اساس مصوبه سال ۱۴۰۰ هیات امنای صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت، وام ضروری افزایش یافت. این وام از یک میلیون تومان به سه میلیون تومان افزایش یافت. وام کرونا هم در قالب همین وام ضروری ارائه می شود و خارج از صف برای دانشجویانی که در عرصه حضور داشته اند پرداخت می شود.

رحیمی درباره تهیه وسائل کمک آموزشی برای دانشجویان بی بضاعت، گفت: به ازای هر دانشجو که معرفی می شوند به صندوق، ۱۵ میلیون تومان وام تهیه ملزومات استفاده از فضای مجازی برای آموزش دانشجو منظور می شود. پول به صورت وام به جای دانشجو به فروشگاه پرداخت می شود.