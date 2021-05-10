ملاحظات دارویی در واکسیناسیون کرونا جدی گرفته شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد عبداللهی متخصص سم شناسی و داروشناسی، با اشاره به روند استفاده از انواع داروها از ابتدای شیوع کرونا برای درمان بیماران، گفت: جهان در حال تجربه و نهایی کردن اطلاعات در مورد داروهای مؤثر بر کووید ۱۹ است.

وی خاطرنشان کرد: تقریباً تمامی واکسن‌های تولید شده (اسپوتنیک، فایزر، مدرنا، استرازانکا، جانسون جانسون، سینوفارم، سینووارک، هواکسین) کارایی صد درصدی در جلوگیری از مرگ ناشی از کووید ۱۹ دارند و دارای اثربخشی بسیار بالایی در برابر کووید ۱۹ شدید، اثربخشی متوسط در برابر کووید ۱۹ علامتی و اثربخشی ضعیف در بیماران بدون علامت کووید ۱۹ هستند.

این استاد دانشگاه با اشاره به تولید واکسن‌های استنشاقی توسط برخی کشورها یادآور شد که ممکن است این نوع واکسن سریع‌تر بتواند زنجیره انتقال را قطع کند و با توجه به تجمع ویروس در ناحیه گلو و بینی می‌تواند اثربخشی سریع‌تر و بهتری داشته باشند.

به گفته وی، فقط افرادی که آنافیلکسی شدید نسبت به واکسن‌های قبلی داشتند می‌توانند از تزریق واکسن اجتناب کنند.

عبداللهی با اشاره به توصیه‌های سازمان جهانی بهداشت گفت: تزریق واکسن در افرادی که قبلاً به کرونا مبتلا شدند پس از ۶ هفته، بیماران ۴ هفته پس از پلاسما درمانی، مبتلایان به فرم شدید کووید ۱۹ چهارتا ۱۰ هفته پس از بهبودی، دیابتی‌ها پس از مصرف غذا انجام شود.

به گفته وی، دوز داروهای کورتیکواستروئید باید قبل از تزریق واکسن کاهش یابد تا اثر بخشی واکسن کم نشوند اما مصرف استروییدهای استنشاقی تداخلی با واکسن ندارد و مبتلایان به آلرژی بینی و حساسیت‌های پوستی و آسم با خیال راحت می‌توانند واکسینه شوند. همچنین نیازی به قطع مصرف آسپرین و داروهای ضدانعقادی نیست.

این استاد سم شناسی و داروسازی تاکید کرد: مصرف داروهای سرکوب کننده ایمنی باید دو هفته قبل یا بعد از واکسن قطع شود و بیماران لنفومی و آرتریت روماتویید نیز چهار هفته پس از قطع دارو واکسینه شوند. همچنین افراد دوهفته قبل از جراحی واکسن دریافت کنند.

عبداللهی خاطرنشان کرد: مبتلایان به سرطان خون یا پیوند مغز استخوان برای واکسن سه ماه صبر کنند و افرادی که سلول درمانی شدند نیز تا زمانی که نوترفیل های آنان به حد طبیعی نرسیده است صبر کنند.

به گفته وی مبتلایان به بیماری‌های خودایمنی، سالمندان، مبتلایان به زوال عقل و هرگونه اختلالات مغز و اعصاب باید سریع‌تر واکسن دریافت کنند.

این استاد دانشگاه یادآور شد که بیماران مزمن کلیوی، نارسایی کبدی و قلبی نیز می‌توانند واکسیناسیون شوند اما ممکن است که پاسخ ایمنی آنها ضعیف‌تر باشد و باید مانیتور شوند.

وی براساس توصیه سازمان جهانی بهداشت توصیه کرد که مبتلایان به نقص سیستم ایمنی ترجیحاً واکسن آسترازانکا دریافت کنند.