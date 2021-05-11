قلم انسولین به سرپوش هوشمند مجهز می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، سازمان غذا و داروی آمریکا یک سیستم سرپوش هوشمند برای قلمهای انسولین تأیید کرده است. این سیستم که «بیگ فوت یونیتی» ( Bigfoot Unity )نام دارد با یک سامانه رصد مستمر گلوکز خون (iCGM) یکپارچه میشود تا توصیههایی درباره دوزبندی انسولین فراهم کند.
به گفته شرکت «بیگ فوت بیومدیکال»، این تنها سیستم پشتیبانی از تعیین دوز انسولین با تأیید سازمان غذا و دارو است که پیامهای هشدار افت قند خون نیز ارسال میکند. این سیستم کمک میکند تا حدس و گمان درباره انسولین مورد نیاز بدن بیماران به حداقل برسد. همچنین اگر بیماران تزریق یک دوز انسولین را فراموش کنند، سرپوش هوشمند به آنها هشدار میدهد. علاوه بر آن هنگامیکه مقدار گلوکز کمتر از ۵۵ml/dL باشد، پیام هشدار ارسال میشود.
در حال حاضر «بیگ فوت یونیتی» فقط از سیستم مانیتورینگ مستمر قند خون به نام FreeStyle Libre 2 Flash Glucose Monitoring System پشتیبانی میکند. این دستگاه برای افراد مبتلا به دیابت نوع ۱ یا ۲ طراحی شده که روزانه چند دوز انسولین تزریق میکنند.
نمایشگرهای سرپوش هوشمند دوز انسولین پیشنهادی را همراه مقدار گلوکز نشان میدهند.
سازمان غذا و دارو مجوز استفاده از این سیستم را برای بیماران ۱۲ ساله و بزرگتر صادر کرده است. به گفته شرکت تولید کننده این در هوشمند با تمام قلمهای انسولین در آمریکا همخوانی دارد.
نظر شما