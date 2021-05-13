روایت یک فیلمساز از مستندهای کاراکتر محور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ارتباطات و اطلاع رسانی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، مهدی گنجی مستندساز که با فیلم «رویاهای خالکوبی شده» در چهاردهمین جشنواره سینماحقیقت حاضر بود، یکی از مسترکلاس‌های این دوره را برگزار کرد که یکی از پربیننده‌ترین کارگاه‌های این دوره بود.

در این مسترکلاس، گنجی درباره مستندهای کاراکتر محور صحبت کرد و در بخشی از این کارگاه گفت: یک سوال مهم در ساخت مستند کاراکتر محور وجود دارد. اینکه آیا من برای نشان دادن آن کاراکتر فرد مناسبی هستم یا خیر؟ به عنوان مثال یکی از نکات مهم در این موضوع جنسیت و زبان کاراکترهاست که کمک می‌کند متوجه شویم فرد مناسبی برای ساخت مستند این فرد هستیم یا خیر؟»

این مستندساز عنوان کرد: خیلی اوقات فیلمسازها فکر می‌کنند باید تک نفره فیلم بسازند. در صورتی که این کار خیلی خطرناک است. یکی از مهمترین ویژگی‌های سینمای کاراکتر محور این است که به ما اجازه می‌دهد با آدم‌ها بیشتر وارد رابطه شویم. آدم‌ها وقتی با افراد غریبه‌ای چون شما مواجه می‌شوند، سخت می‌توانند ارتباط برقرار کنند. هرچه تعداد آدم‌های پشت دوربین کمتر شود، احتمال اینکه آدم‌های آن خانه با شما بهتر ارتباط برقرار کنند بیشتر می‌شود.

مهدی گنجی مستندهای «من می‌خوام شاه بشم»، «اراده‌های آهنین»، «پازلی‌ها»، «مادرم منیژه معدن کار است» و … را کارگردانی کرده است. علاقه مندان برای تماشای این مسترکلاس می‌توانند به بخش کارگاه‌ها در سامانه اینترنتی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی مراجعه کنند.