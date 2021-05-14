به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کمیته امداد امام خمینی خراسان شمالی، مجید الهی راد با اشاره به اهمیت ایجاد مسکن برای جامعه هدف این نهاد اطهار کرد: طی سال گذشته ۲۸۵ مورد مسکن برای مددجویان زیرپوشش این نهاد احداث و به آن‌ها واگذار شد.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی خراسان شمالی بابیان اینکه برای ساخت این واحدها ۴۰ میلیارد تومان هزینه شده است، گفت: این اعتبارات از محل منابع دولتی، زکات، صدقات، تسهیلات صندوق امداد ولایت، تسهیلات سایر بانک‌ها و آورده خود مددجویان پرداخت‌شده است.

وی اضافه کرد: همچنین این واحدهای مسکونی با پرداخت کمک‌های بلاعوض و حمایت خیران احداث‌شده است.

الهی راد بابیان اینکه این نهاد طی سال گذشته بیش از ۳ هزار و ۱۹ مورد خدمات عمرانی به مددجویان استان ارائه داده است، خاطرنشان کرد: ۲ هزار و ۷۳۴ مورد آن مربوط به تعمیرات و ساخت سرویس بهداشتی بوده است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی خراسان شمالی تاکید کرد: طی سال قبل ۲۸ مورد مسکن خریداری و ۲۵۷ مورد نیز ساخته‌شده است.

وی تامین مسکن را یکی از راه‌های توانمندسازی و خودکفایی مددجویان این نهاد برشمرد و گفت: خیران می‌توانند کمک‌های خود را از طریق ادارات کمیته امداد در سراسر استان، مراکز نیکوکاری و همچنین شماره‌گیری کد دستوری #۰۵۸*۸۸۷۷* به دست نیازمندان برسانند.