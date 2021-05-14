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۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۰، ۹:۵۱

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی خراسان شمالی:

۲۸۵ مددجوی خراسان شمالی صاحب‌خانه شدند

۲۸۵ مددجوی خراسان شمالی صاحب‌خانه شدند

بجنورد- مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی گفت: ۲۸۵ مددجوی تحت حمایت این نهاد با هزینه ۴۰ میلیارد تومان طی سال گذشته صاحب‌خانه شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کمیته امداد امام خمینی خراسان شمالی، مجید الهی راد با اشاره به اهمیت ایجاد مسکن برای جامعه هدف این نهاد اطهار کرد: طی سال گذشته ۲۸۵ مورد مسکن برای مددجویان زیرپوشش این نهاد احداث و به آن‌ها واگذار شد.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی خراسان شمالی بابیان اینکه برای ساخت این واحدها ۴۰ میلیارد تومان هزینه شده است، گفت: این اعتبارات از محل منابع دولتی، زکات، صدقات، تسهیلات صندوق امداد ولایت، تسهیلات سایر بانک‌ها و آورده خود مددجویان پرداخت‌شده است.

وی اضافه کرد: همچنین این واحدهای مسکونی با پرداخت کمک‌های بلاعوض و حمایت خیران احداث‌شده است.

الهی راد بابیان اینکه این نهاد طی سال گذشته بیش از ۳ هزار و ۱۹ مورد خدمات عمرانی به مددجویان استان ارائه داده است، خاطرنشان کرد: ۲ هزار و ۷۳۴ مورد آن مربوط به تعمیرات و ساخت سرویس بهداشتی بوده است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی خراسان شمالی تاکید کرد: طی سال قبل ۲۸ مورد مسکن خریداری و ۲۵۷ مورد نیز ساخته‌شده است.

وی تامین مسکن را یکی از راه‌های توانمندسازی و خودکفایی مددجویان این نهاد برشمرد و گفت: خیران می‌توانند کمک‌های خود را از طریق ادارات کمیته امداد در سراسر استان، مراکز نیکوکاری و همچنین شماره‌گیری کد دستوری #۰۵۸*۸۸۷۷* به دست نیازمندان برسانند.

کد مطلب 5211563

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