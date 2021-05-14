۹۳ هزار مدرس دانشگاه علمی کاربردی ارزیابی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین امید خاطرنشان کرد: در تدوین اساسنامه مراکز دانشگاه علمی کاربردی با چالش مواجه شدیم چرا که بسیاری از این مراکز نمی‌خواستند زیر بار اساسنامه بروند و در یک سال اول اجرای این برنامه همه مراکز مقاومت کردند. اما در حال حاضر همه مراکز علمی کاربردی که شرایط اساسنامه را داشتند و ما موافق بودیم صاحب اساسنامه شدند و ممکن است در مجموع کمتر از پنج درصد مراکز ما بنا به دلایلی این اساسنامه را ندارند.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: تعیین تکلیف مدرسین این دانشگاه از دیگر برنامه‌های ما بود که بر اساس آن مدرسین این دانشگاه باید شرایط یک استاد دانشگاه را داشته باشند. اگرچه لازم نیست حتماً مدرک تحصیلی آنها دکتری باشد چرا که برخی از مدرسین ما آموزشی و برخی نیز تجربی هستند.

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی با بیان اینکه ما در سال ۹۵ کدهای مدرسی داشتیم که حتی پنج درصد آنها نیز ارزیابی نشده بودند، تاکید کرد: طی اعلام فراخوانی همه مدرسین ملزم به شرکت در آن شدند و مورد ارزیابی علمی قرار گرفتند که در نهایت از ۹۳ هزار کد مدرسی که ما در سال ۹۵ داشتیم ۲۵ هزار نفر از آنها شرایط تداوم کار با دانشگاه را داشتند و صاحب کد شدند و حداقل تمامی این افراد مدرک کارشناسی ارشد را دارند.

وی همچنین بر اهمیت آموزش‌های مهارتی در قانون برنامه ششم، اظهار کرد: توسعه آموزش‌های مهارتی و افزایش مهارت و تخصص نیروی کار وظیفه‌ای است که طبق قانون برنامه ششم توسعه کشور بر عهده این دانشگاه قرار داده شده است و تمام ارکان کشور اعم از دولت و مجلس باید در راستای تحقق این مأموریت و تقویت و توسعه آموزش‌های مهارتی در کشور به دانشگاه جامع علمی کاربردی کمک و حمایت کنند.

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی در ادامه گفت: طبق طرح ساماندهی آموزش عالی کشور حداقل ۳۰ درصد از جمعیت دانشجویان کشور باید تحت آموزش‌های مهارتی قرار گیرند. اما در حال حاضر میزان دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه‌های مهارتی کشور خیلی کمتر از این است و ما از برنامه عقب هستیم.