به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، تعداد آمریکایی‌هایی که هفته گذشته برای اولین بار درخواست دریافت حقوق بیکاری خود را ثبت کردند به پایین‌ترین رقم در ۱۴ ماه اخیر رسید.

تعداد بیکاران تحت پوشش بیمه آمریکا از ۴۷۳ هزار نفر در هفته گذشته، این هفته به ۵۰۷ هزار نفر کاهش یافت.

اقتصاددانان شرکت‌کننده در نظرسنجی داوجونز پیش‌بینی کرده بودند تعداد بیکاران جدید این هفته به ۴۹۰ هزار نفر برسد.

با این حال طبق آمارهای رسمی هنوز ۱۰ میلیون آمریکایی بیکار هستند.

اقتصاددانان هشدار می‌دهند برنامه‌های گسترده دولت برای حمایت از بیکاران و بسته‌های مالی اضافی باعث شده است افراد تمایل بیشتری به دریافت پول بیمه بیکاری و نرفتن به سر کار داشته باشند. همین باعث شده است هنوز فاصله بیکاری هفتگی با رقم ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار نفر مربوط به قبل از پاندمی کرونا فاصله زیادی داشته باشد.