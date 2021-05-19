فعالیت ۱۱۵ مرکز تزریق واکسن کرونا در کرمانشاه

غلامرضا ایمانی ظهر امروز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: واکسیناسیون علیه ویروس کرونا با تلاش بی‌وقفه کادر بهداشتی در استان کرمانشاه در حال انجام است.

وی با بیان اینکه کرمانشاه در اجرای واکسیناسیون علیه ویروس کرونا جز هشت استان برتر کشور است، افزود: تاکنون ۵۳ هزار و ۳۸۰ دُز واکسن کرونا بر اساس دستورالعمل‌های مربوطه در این استان تزریق شده و یک صد و ۱۵ مرکز برای انجام واکسیناسیون علیه این ویروس در استان کرمانشاه فعال است، هفته آینده ۳۴ مرکز تجمیعی واکسیناسیون در این استان فعالیت خود را آغاز می‌کنند.

مدیر گسترش شبکه و ارتقای سلامت مرکز بهداشت استان کرمانشاه گفت: برای هر مرکز تجمیعی واکسیناسیون علیه ویروس کرونا یک پزشک به همراه ۱۰ تیم سه نفره متشکل از یک واکسیناتور و ۲ نفر برای ثبت در سامانه در نظر گرفته شده و بر اساس مصوبه ستاد استانی مبارزه با کرونا تجهیزات مورد نیاز این مراکز از سوی برخی ادارات در استان کرمانشاه تأمین می‌شود.

وی با بیان اینکه یک ترالی اورژانس برای هر مرکز در نظر گرفته شده که تأمین آن بر عهده بیمارستان‌ها است، تصریح کرد: جمعیت هلال احمر هشت دستگاه آمبولانس را در اختیار مراکز تجمیعی در شهر کرمانشاه و تعدادی آمبولانس دیگر را در اختیار مراکز تجمیعی واکسیناسیون کرونا در سایر شهرستان‌های استان کرمانشاه باید قرار دهد.

به گفته ایمانی ورزشگاه ۱۵ هزار نفری ۱۵ خرداد کرمانشاه به عنوان مرکز خودرویی تزریق واکسن تعیین شده و در حال آماده‌سازی است.