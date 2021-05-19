به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه ای با حضور علیرضا پاکدل رئیس فدراسیون هندبال، الهام سلوکی ضمن تکریم به موجب زحماتش در طول دوسال نایب رئیسی فدراسیون هندبال و اخذ حکم مشاور امور بانوان، افسانه دهقانی به عنوان نایب رئیس بانوان فدراسیون هندبال معرفی شد.

در این جلسه علیرضا پاکدل گفت: این جلسه جهت قدردانی از زحمات سرکار خانم سلوکی و معرفی ایشان به عنوان مشاور امور بانوان برگزار شده است. در مدت نایب رئیسی ایشان در هندبال شاهد اتفاقات و پیشرفت های خوبی در حوزه بانوان بودیم و ایشان تمام سعی و تلاش خود را جهت ارتقای این رشته در حوزه هندبال کردند و از تمام توان و پتانسیل خود بهره گرفتند.

رئیس فدراسیون هندبال افزود: ما باید بپذیریم که در حال حاضر در حوزه بانوان از سطح اول آسیا فاصله داریم و تیم هایی مثل کره، ژاپن، چین و حتی قزاقستان و به نوعی ازبکستان در هندبال بانوان آسیا دارای سطح بالایی هستند و می بایست از سال ها قبل برای رسیدن و ماندن در سطح اول آسیا برنامه ریزی و تلاش می کردیم. همه عوامل باید دست به دست هم دهند تا با برنامه ریزی و پشتکار به همراه نگاهی آینده نگر بتوانیم با کار اصولی در تیم های پایه، پشتوانه و آینده خوبی برای تیم ملی بزرگسالان بانوان بسازیم.

پاکدل با بیان اینکه در طول دو سال فعالیت سلوکی در حوزه نایب رئیسی بانوان اتفاق های خوبی افتاده است، بیان کرد: در یکی دو سال اخیر شاهد پیشرفت چشمگیری در حوزه بانوان بودیم. برگزاری لیگ با کیفیت با وجود تمام محدودیت های کرونایی، جذب حامیان مالی در مرحله نهایی برای نخستین بار در هندبال بانوان، پخش مستقیم اینترنتی و برگزاری مراسم اختتامیه و اهدای جوایز مثال زدنی، برگزاری دوره مربیگری بین المللی برای مربیان در بخش بانوان، حضور یک مربی خانم در کلاس مربیگری فدراسیون جهانی و اخذ مدرک سطح B همه و همه از دستاوردهای هندبال بانوان در دو سال اخیر بود که سرکار خانم سلوکی در این راه تلاش های زیادی کردند.

رئیس فدراسیون هندبال گفت: طی جلساتی که با خانم سلوکی داشتیم با توجه به درخواست ایشان، تصمیم گرفتیم با توجه به اینکه در حال حاضر مشغول تحصیل در مقطع دکترا و از طرفی هم کارمند رسمی شهرداری تهران هستند، از ایشان در جای دیگر به عنوان مشاور امور بانوان استفاده کنیم. اما هندبال، خانواده خانم سلوکی هست و به هر قیمتی از پتانسیل و تجربیات ارزشمند ایشان استفاده خواهیم کرد.

پاکدل افزود: با توجه به بررسی هایی که انجام دادیم، به دنبال گزینه ای رفتیم که علاوه بر شناخت هندبال، دارای تجربیات مدیریتی به ویژه در بخش ورزش باشد که در نهایت به سرکار خانم دهقانی رسیدیم. سرکار خانم دهقانی علاوه بر اینکه تجربه مربیگری در هندبال را دارند، در پست های مدیریتی تجربه های ارزشمندی دارند و در یکی از مجموعه های صنایع دریایی علاوه بر مدیریت منابع انسانی، مسئولیت مدیریت ورزشی نیز دارند. امیدوارم سرکار خانم دهقانی با استفاده از پتانسیل و تجربیات خانم سلوکی بتواند در حوزه بانوان خدمات شایسته ای به جامعه هندبال ارائه کند تا در این حوزه با برنامه ریزی جامع تر و هدمندتر حرکت و رشد کنیم.

الهام سلوکی، نایب رئیس سابق فدراسیون هندبال و مشاور امور بانوان در ادامه گفت: از زحمات و حمایت های دکتر پاکدل تشکر می کنم. هندبال خانواده من است. اگر موفقیتی به دست آوردم مدیون این خانواده هستم و برای کمک به این خانواده از هیچ کوششی دریغ نمی کنم. کار کردن با مدیری پر انرژی و سختکوشی مثل پاکدل هم خیلی سخت و هم خیلی جذاب است که منجر به این همه دستاورد و اتفاق خوب در حوزه بانوان شد. برای خانم دهقانی آرزوی موفقیت می کنم و هر کمکی از دستم برآید دریغ نخواهم کرد. ایشان هم از خانواده هندبال هستند و مطمئنا می توانند خدمات شایسته را به هندبال بانوان ارائه کنند.

افسانه دهقانی، نایب رئیس بانوان فدراسیون هندبال در پایان ضمن تشکر از دکتر پاکدل و الهام سلوکی اظهار داشت: من به خودم می بالم که در خدمت شما هستم. از زحمات ارزشمند خانم سلوکی هم تشکر و قدردانی می کنم. امیدوارم بتوانم راه ایشان را ادامه دهم و از تجربیات و دانش ایشان هم استفاده خواهم کرد تا بتوانیم در کنار هم برای هندبال بانوان ایران اتفاق های خوبی را رقم بزنیم.

در پایان این جلسه رئیس فدراسیون هندبال با اهدای لوح تقدیر به الهام سلوکی، طی حکمی وی را به عنوان مشاور امور بانوان منصوب کرد و همچنین طی حکمی، افسانه دهقان را به عنوان نایب رئیس فدراسیون هندبال معرفی کرد.