به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران فردا (سه‌شنبه، ۷ مهر) برای پنجمین بار در تاریخ به مصاف تیم ملی روسیه خواهد رفت؛ دیداری دوستانه که در ورزشگاه «آک بارس آرنا» شهر کازان برگزار می‌شود.

دو تیم پیش از این چهار بار مقابل یکدیگر قرار گرفته‌اند که حاصل آن یک پیروزی برای هر تیم و دو تساوی بوده است و حالا پنجمین تقابل دو تیم در شرایطی متفاوت برگزار خواهد شد.

دیمیتری بولیکین مهاجم سابق دینامو مسکو در رابطه با دیدار با ایران گفتگویی را با رسانه «euro-football» انجام داد.

* آیا تیم ملی ایران از نظر جایگاه، قدرتمندترین حریف اخیر روسیه است؟

برای تیم ملی ما، همه بازی‌ها اهمیت زیادی دارند و در همه آنها عملکرد تیم زیر نظر است. همه می‌خواهند تا حد امکان گل‌های بیشتری ببینند و بازی خوبی ارائه شود. بنابراین روسیه مقابل یک حریف قدرتمند باید با تمام توان بازی کند تا بتواند خودش را نشان دهد. باید ببینیم چه اتفاقی می‌افتد، اما تیم کارپین باید نشان دهد چه توانایی‌هایی دارد. تنها نکته این است که انگیزه رقابت‌های رسمی وجود ندارد، با این حال حضور حریفی که در جام جهانی بازی کرده و همچنین بازی در ورزشگاه خانگی، انگیزه خوبی ایجاد می‌کند.

* آیا ایران را یک تیم ملی در سطح اول فوتبال جهان می‌دانید؟

البته که نه. ایران یک تیم ملی سطح اول نیست، اما اینکه این تیم در مرحله گروهی جام جهانی بازی کرده، نشان‌دهنده کیفیت آن است. تیم ملی روسیه باید بهترین ویژگی‌های خود را به نمایش بگذارد تا بتواند برابر ایران عملکرد خوبی داشته باشد.

* می‌توانید حدس بزنید این بازی با چه نتیجه‌ای تمام می‌شود؟

فکر می‌کنم تیم ملی روسیه باید با نتیجه ۳ بر یک پیروز شود.