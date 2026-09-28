مرگ عابر ۱۸ ساله در برخورد با قطار

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حمیدرضا موسوی پور اظهار داشت: در پی تماس تلفنی مردمی با مرکز پلیسی ۱۱۰ مبنی بر برخورد قطار مسافربری با عابر پیاده در محدوده بین شهرهای "بیدستان" و "شریف آباد"، بلافاصله ماموران انتظامی به محل اعزام شدند.

وی افزود:پس از بررسی ماموران مشخص شد، جوانی حدودا ۱۸ ساله هنگام عبور از عرض ریل با قطار مسافربری برخورد و متاسفانه در اثر شدت جراحات وارده در دم فوت کرده است.

فرمانده انتظامی شهرستان البرز با اشاره به اینکه کارشناسان علت بروز حادثه را ورود غیر مجاز عابر، به حریم ریلی راه آهن اعلام کرده اند، از تمام ساکنان اطراف ریل خواست: از تردد در مسیر ریلی راه آهن خودداری کنند.

