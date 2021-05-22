کریمی از شکست خوردن نترسد/ صحبت های الکنو درست بود

به گزارش خبرنگار مهر ولادیمیر الکنو سرمربی تیم ملی در نشست خبری خود عنوان کرد که قول کسب سهمیه المپیک کار مربیان شارلاتان است اما من تمام تلاش خود را برای رسیدن به آرمان فدراسیون انجام خواهم داد.

همچنین الکنو تاکید کرد: بازیکنانی مانند جواد کریمی و امیرحسین اسفندیار اگر بر روی مسائل ذهنی خود کار کنند آینده‌ای درخشان خواهند داشت.

بهنام محمودی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره صحبت‌های الکنو گفت: الکنو مربی با هوش و با تجربه‌ای است. جواد کریمی جزو آینده والیبال ایران است و نیاز به کسب تجربه دارد. بازی در لیگ بلژیک به او و اسفندیار کمک کرد و آنها باید در تیم‌هایی بازی کنند که شرایط بهتری دارند. این دو بازیکنان جوان و آینده داری هستند و هیچ تلاشی بی نتیجه نخواهد ماند.

عضو کمیته فنی فدراسیون والیبال ادامه داد: کریمی باید تلاش کند و از شکست و خط خوردن در تیم ملی نترسد. گاهی بازیکن ممکن است در شرایطی دچار مشکل شود و از نظر ذهنی آماده نباشد اما می‌تواند به شرایط ایده آل بازگردد. محمودی درباره بخش دیگری از صحبت‌های الکنو و اینکه قول کسب سکو نداده است، گفت: طبیعی است الکنو از مربیان تراز اول دنیا به شمار می‌رود و هیچ مربی تراز اولی قول کسب سکو نمی‌دهد. انسان‌ها تلاش می‌کنند و نتیجه بر اساس تلاش و ظرفیت تیم حاصل می‌شود. سرمربی تیم ملی والیبال حرف درستی زده است.

محمودی در پایان درباره تناقض صحبت‌های داورزنی و الکنو درباره کسب سکوی المپیک گفت: فکر نمی‌کنم داورزنی چنین صحبتی کرده باشد چرا که او مدیر با تجربه‌ای است. ظرفیت والیبال را می‌شناسد. شاید منظور او تلاش برای رسیدن به هدف بوده و این با قول دادن متفاوت است. امیدوارم تیم ملی در مسابقات پیش رو نتایج خوبی کسب کند.