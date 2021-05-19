بندرعباس میزبان ۲ شهید گمنام

به گزارش خبرگزاری مهر، سجاد امیریان‌زاده اظهار داشت: سوم خردادماه همزمان با سالروز فتح خرمشهر، استان هرمزگان میزبان پیکر مطهر دو شهید گمنام دفاع مقدس است.

وی ادامه داد: این دو شهید بزرگوار در مجتمع بندری شهید رجایی بندرعباس بزرگترین بندر اقتصادی ایران تدفین خواهند شد.

امیریان‌زاده عنوان کرد: یک شهید مربوط عملیات والفجر مقدماتی منطقه فکه و ۱۸ ساله، شهید دیگرمان ۲۰ ساله مربوط به عملیات بدر در شرق دجله است.

مسئول امور شهدای گمنام هرمزگان گفت: پیکر مطهر شهدا روز سوم خرداد وارد بندرعباس می شوند و ساعت ۲۰ در امامزاده سیدمظفر (ع) گردهمایی رزمندگان و آیین وداع با شهدای گمنام دفاع مقدس با رعایت پروتکل بهداشتی در فضای باز خواهیم داشت.

وی خاطرنشان کرد: آیین تشییع و تدفین پیکر مطهر این شهید روز چهارم خرداد ساعت ۹ در مجتمع بندری شهید رجایی بندرعباس برگزار می شود.