به گزارش خبرنگار مهر، قاسم سلیمانی دشتکی بعد از ظهر امروز یکشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: امروز جلسه مشترک ستاد تسهیل و رفع موانع اقتصادی و ستاد اقتصاد مقاومتی با حضور معاون اقتصادی وزیر کشور در بندر امام برگزار شد.
وی افزود: تصمیمات بسیار مهمی در این جلسه اخذ و برای اجرایی شدن آنها نیز جدول زمانی در نظر گرفته شده است.
استاندار خوزستان تصریح کرد: برای افزایش تعداد کامیونهای مستقر در بندر امام که کار حمل و جابهجایی کالاهای اساسی را انجام میدهند، با معاون وزیر راه به صورت تلفنی مذاکره شد.
سلیمانی دشتکی با اشاره به اینکه مقرر شد کامیونها حداقل به دو هزار و ۵۰۰ دستگاه افزایش پیدا کند، تصریح کرد: برای ترخیص کالاهای اساسی از بندر امام نیز یک جدول زمانبندی تعیین شده است؛ البته زمانبندی اجرایی شدن دیگر مصوبات این جلسات نیز اعلام شد.
وی با اشاره به اینکه یک گروه ناظر برای نظارت بر اجرایی شدن این مصوبات تشکیل شده است، خبر داد: قطعاً اگر مدیری به این مصوبات بیتوجه باشد، برخورد قانونی و قاطع با این مدیر خواهد شد.
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