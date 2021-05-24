کمپین اعتراضی حامیان فلسطین علیه فیس بوک راه اندازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، تاکنون افراد از اپ های رتبه بندی برای نشان دادن مخالفت شأن با سیاستهای شرکتها استفاده کردهاند. اکنون نیز یک کمپین تازه علیه فیس بوک در همین راستا خبرساز شده است.
طبق گزارش شبکه خبری ان بی سی نیوز، فعالان اجتماعی حامی فلسطین کمپینی برای کاهش رتبه فیس بوک در اپ استور اپل و پلی استور گوگل به راه انداختهاند و هزاران نقد تک ستارهای برای این اپ ثبت کردهاند.
بسیاری از شرکت کنندگان در این کمپین فیس بوک را متهم کردهاند در حالی که مردم فلسطین سعی دارند درباره افزایش تنشها و خشونتهای رژیم صهیونیستی اطلاع رسانی کنند، این شبکه اجتماعی آنان را ساکت میکند.
به گفته یک مهندس ارشد فیس بوک کاربران احساس میکنند سانسور یا سرکوب شدهاند.
نکته مهم اینجا است که اپراتورهای استورهای اپل و گوگل نیز دخالتی در این فرایند اعتراضی نکردهاند. یکی از کارمندان فیس بوک ادعا میکند اپل از حذف کردن نقدهای تک ستاره اپ خودداری کرده و هنوز مشخص نیست گوگل چه واکنشی به کمپین حامیان فلسطین نشان داده است.
از سوی دیگر فیس بوک اتهامات مربوط به سانسور را رد و ادعا میکند براساس قوانین این شرکت به همه بدون در نظر گرفتن اعتقاداتشان اجازه اظهار نظر میدهد!
به عقیده کارشناسان با توجه به شرایط و قوانین شبکههای اجتماعی تعجبی ندارد که کمپینهای مشابهی نیز در آینده راه اندازی شود.
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