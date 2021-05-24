عملیات سیف القدس راهبرد ملت ایران در دفاع مقدس است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار غلامرضا سلیمانی صبح دوشنبه در نشست تخصصی با اقشار بسیج مازندران در ساری با بیان اینکه مازندران در طول تاریخ، انقلاب اسلامی و دفاع مقدس درخشش داشته است، افزود: یکی از ویژگیهای مازندران، داشتن کادرهای در تراز انقلاب اسلامی است.
وی با بیان اینکه انتخابات تغییر از وضعیت موجود به مطلوب است، اظهار داشت: دولت انقلابی نیازمند کادرسازی است و در صورت نداشتن کادر گرفتار دیوانسالاری خواهد شد چه از مسیر دستگاههای دولتی و یا از مسیر مجلس و غیره باشد.
وی با عنوان اینکه در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، تاکید مقام معظم رهبری به جوانان، مردم، امید به آینده، روحیه جهادی و جهش و پیشرفت است در حالی که در شیوههای دیوانسالاری، تمرکز بر دستگاهها است و مردم گذاشته میشود.
سردار سلیمانی بااظهار اینکه جنگلهای هیرکانی در حال از بین رفتن است، افزود: تفاهمنامه ای در این بخش برای احیا و نجات جنگلها در شمال منعقد شده است.
رئیس سازمان بسیج مستضعفین با بیان اینکه درگام دوم انقلاب اسلامی، قصد شکستن فضاهای موجود و برتری یافتن مردم بر دیوانسالاری است، افزود: مردم رکن اصلی مردمسالاری اسلامی است و در دوران دفاع مقدس بدون مردم، نمیتوانستیم جنگ را اداره کنیم.
وی افزود: در دوران دفاع مقدس با کمترین هزینهها و با حضور مردم توانستیم به برتری دست یابیم و بزرگترین افتخارات را در تاریخ خلق کردند.
سردار سلیمانی به عملیات سیف القدس اشاره و اضافه کرد: اگر در این عملیات نصرت ایجاد میشود در واقع راهبرد حضرت امام راحل در دوران دفاع مقدس بوده است و شاهد هستیم مردم یمن، قویترین کشورها را به زانو درآورده است.
رئیس سازمان بسیج مستضعفین کشور با بیان اینکه مردم یمن بر جبهه زر و زور و رسانه پیروز شدند، افزود: برای اولین بار رژیم صهیونیستی از گسترش جنگ پرهیز کرد و تمام فرودگاههایش تعطیل شده است.
وی ادامه داد: برای اولین بار آمریکاییها سرزمینهای اشغالی را ترک کردند و همه شرایط برای تحقق وعده الهی و پیش بینی مقام معظم رهبری برای اضمحلال رژیم غاصب صهیونیستی در حال انجام است.
سردار سلیمانی با عنوان اینکه ایران اسلامی ام القرای انقلاب و اسلام محسوب میشود، تصریح کرد: بسیج سند راهبردی براساس بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی پیشنهاد داده است و هدف این بیانیه، تحقق دولت اسلامی است.
رئیس سازمان بسیج مستضعفین کشور یادآور شد: سند توسعه پنجساله کاری خوب و هوشمندانه است و باید به آن تحول شود.
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