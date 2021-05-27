تخمین ۶۹ میلیون بشکه نفت آماده صادرات ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اویل پرایس، تخمین زده می‌شود ایران ۶۹ میلیون بشکه نفت در ذخایر شناور خود روی نفتکش‌ها داشته باشد تا به محض برداشته شدن تحریم‌های آمریکا به دست خریداران آن برسند.

سیتی گروپ طی یادداشتی اعلام کرد ایران احتمالاً حدود ۶۵ میلیون بشکه نفت روی دریا ذخیره کرده و ۵۴ میلیون بشکه هم در ذخایر ساحلی خود دارد.

ایران و آمریکا از ماه گذشته در حال برگزاری مذاکرات غیرمستقیم در وین هستند تا به راه‌هایی برای بازگشت به قرارداد اتمی برجام برسند. جو بایدن تمایل خود را برای بازگشت به قرارداد برجام اعلام کرده است ولی به‌شرطی که ایران به تعهدات خود عمل کند. ایران هم به‌نوبه خود اعلام کرده است تنها پس از برداشته شدن تحریم‌ها تعهدات خود را عملی می‌کند.

در صورت رسیدن به یک قرارداد و پس از برداشته‌شدن تحریم‌های آمریکا علیه ایران، ایران می‌تواند نفت خود را طی ۱۰ تا ۲۰ روز به بازارهای بزرگ دنیا از جمله هند و چین صادر کند.

طبق گفته ریچارد متیوز، مدیر تحقیقات در شرکت «گیبسون شیپ بروکرز»، خالی‌شدن ذخایر نفت شناور ایران پس از برداشته شدن تحریم‌ها یک‌شبه امکان‌پذیر نیست، کانال‌های پرداخت هم باید برقرار شوند و خریداران باید اطمینان حاصل کنند که قانونی نفت ایران را می‌خرند، به این ترتیب ذخایر نفت ایران طی چند ماه و به‌صورت تدریجی وارد بازار می‌شوند.