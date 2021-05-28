روایت تصویری دفاع مردم فلسطین از حقوق خود در یک مستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه پنج سیما، مستند «حق بینالمللی دفاع» ضمن روایت تصویری دفاع مردم فلسطین از حقوق و تمامیت ارضی کشورشان، بیانگر این موضوع است که رژیم غاصب و اشغالگر اسرائیل این دفاع را عملی تروریستی مطرح میکند.
در این مستند برای تشریح بهتر وضعیت مردم فلسطین با کارشناسان و فعالان حقوق بینالملل همچون ظفر الاسلام خان رئیس سابق کمیسیون اقلیتهای دینی هند، فیضان مصطفی رئیس دانشگاه ملی حقوق حیدرآباد هند و… گفتگو شده است.
مستند «حق بینالمللی دفاع» تولید دفتر نمایندگی صداوسیما در هند است که به همت واحد تامین برنامه شبکه پنج جمعه ساعت ۲۲ پخش میشود.
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