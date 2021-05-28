کشف ۲۰۰ خزنده خطرناک از بار یک مسافر در فرودگاه امام

به گزارش خبرگزاری مهر، سید روح اله لطیفی، سخنگوی گمرک اظهار داشت: در پرواز ورودی از امارات در ساعت ۱۷/۳۰ امروز، از مسافری از مبدا اولیه تایلند، تعداد ۳ عدد ساک حاوی ۳۵ بسته که در آن ۲۰۰ مارمولک مار، لاک پشت، عقرب و رتیل به وزن ۱۳ کیلوگرم قرار داشتند، توسط کارکنان گمرک کشف شد.

وی افزود: با پیگیری‌های گمرک، قرنطینه حیوانی ورود این خزندگان غیرقانونی را به دلایل فنی و احتمال شیوع بیماری مجاز ندانست و مقام قضائی نیز اعلام کرد تا از صاحب کالا تعهدی مبنی بر بازگرداندن فوری کالا به کشور مبدا در اولین فرصت اخذ شود.

لطیفی گفت: با هماهنگی‌های صورت گرفته با مقام قضائی، محموله غیرقانونی خزندگان با مسئولیت و تعهد مسافر مذکور و تا بازگرداندن به مبدا در انبارهای گمرک نگهداری می‌شوند و حق ورود به کشور را نخواهند داشت تا در اولین فرصت مجدداً به تایلند برگردانده شوند.