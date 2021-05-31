جلسه علنی آغاز شد/ سوال از وزیر راه و شهرسازی در دستور کار مجلس

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه علنی مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد.

دستور کار این جلسه به شرح زیر است:

- گزارش کمیسیون عمران در مورد لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی افغانستان در خصوص ارتباط بین‌المللی راه‌آهن

- گزارش آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد اصلاح موادی از قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی

- گزارش کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد طرح الحاق یک تبصره به بیمه محصولات کشاورزی

- گزارش کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد لایحه پروتکل حفاظت از تنوع زیستی الحاقی به کنوانسیون چارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر

- بررسی گزارش اقتصادی در مورد لایحه اصلاح ماده (۸) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه

- گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد بررسی وضعیت صنعت استخراج رمزارزهای جهان روا و مبادلات داخلی آن در کشور

- گزارش کمیسیون صنایع و معادن مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان ملی استاندارد ایران

- گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در خصوص موارد اعلامی نقض اصول (۷۷) و (۱۲۵) قانون اساسی در موضوع سند ۲۰۳۰

- گزارش کمیسیون صنایع و معادن مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از نحوه احداث پتروشیمی الوند

- انتخاب دو نفر از اعضای کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه، بودجه و محاسبات جهت عضویت در کمیته نظارت بر نحوه انتشار اوراق مالی اسلامی

- سوال فرهاد بشیری نماینده مردم پاکدشت (یک فقره) از وزیر راه و شهرسازی

- سوال الهویردی دهقانی نماینده مردم ورزقان (یک فقره) از وزیر راه و شهرسازی