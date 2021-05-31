۱۰ خرداد ۱۴۰۰، ۸:۲۴

به ریاست قالیباف؛

جلسه علنی آغاز شد/ سوال از وزیر راه و شهرسازی در دستور کار مجلس

جلسه علنی مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش آغاز شد و بررسی سوال از وزیر راه و شهرسازی در دستور کار قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه علنی مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد.

دستور کار این جلسه به شرح زیر است:

- گزارش کمیسیون عمران در مورد لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی افغانستان در خصوص ارتباط بین‌المللی راه‌آهن

- گزارش آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد اصلاح موادی از قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی

- گزارش کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد طرح الحاق یک تبصره به بیمه محصولات کشاورزی

- گزارش کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد لایحه پروتکل حفاظت از تنوع زیستی الحاقی به کنوانسیون چارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر

- بررسی گزارش اقتصادی در مورد لایحه اصلاح ماده (۸) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه

- گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد بررسی وضعیت صنعت استخراج رمزارزهای جهان روا و مبادلات داخلی آن در کشور

- گزارش کمیسیون صنایع و معادن مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان ملی استاندارد ایران

- گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در خصوص موارد اعلامی نقض اصول (۷۷) و (۱۲۵) قانون اساسی در موضوع سند ۲۰۳۰

- گزارش کمیسیون صنایع و معادن مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از نحوه احداث پتروشیمی الوند

- انتخاب دو نفر از اعضای کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه، بودجه و محاسبات جهت عضویت در کمیته نظارت بر نحوه انتشار اوراق مالی اسلامی

- سوال فرهاد بشیری نماینده مردم پاکدشت (یک فقره) از وزیر راه و شهرسازی

- سوال الهویردی دهقانی نماینده مردم ورزقان (یک فقره) از وزیر راه و شهرسازی

زهرا علیدادی

