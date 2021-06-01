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۱۱ خرداد ۱۴۰۰، ۱۳:۱۴

محسن هاشمی و محمدصادق کوشکی مهمانان امشب «مجری»

محسن هاشمی و محمدصادق کوشکی مهمانان امشب «مجری»

برنامه «مجری» امشب ساعت ۲۱:۱۵ با حضور محسن هاشمی و محمدصادق کوشکی دومین دوره ریاست جمهوری زنده یاد آیت الله هاشمی رفسنجانی را بررسی می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، ویژه برنامه انتخاباتی شبکه پنج سیما امشب ۱۱ خردادماه در ششمین قسمت خود به بررسی شرایط سیاسی و اجتماعی دوره دوم ریاست جمهوری مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی با حضور محسن هاشمی فرزند و رئیس وقت بازرسی ویژه ریاست جمهوری و محمدصادق کوشکی استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی خواهد پرداخت.

حمیدرضا آصفی سخنگوی پیشین وزارت امور خارجه و سفیر سابق ایران در امارات متحده عربی، آلمان و فرانسه به عنوان میزبان در برنامه «مجری» حضور دارد.

ویژه برنامه انتخاباتی «مجری» در سیزده قسمت روزهای یکشنبه و سه شنبه هر هفته ساعت ۲۱:۱۵ از شبکه پنج سیما پخش می شود و روز بعد ساعت ۱۰ بازپخش خواهد داشت.

کد مطلب 5225484
آروین موذن زاده

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