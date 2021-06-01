محسن هاشمی و محمدصادق کوشکی مهمانان امشب «مجری»

به گزارش خبرگزاری مهر، ویژه برنامه انتخاباتی شبکه پنج سیما امشب ۱۱ خردادماه در ششمین قسمت خود به بررسی شرایط سیاسی و اجتماعی دوره دوم ریاست جمهوری مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی با حضور محسن هاشمی فرزند و رئیس وقت بازرسی ویژه ریاست جمهوری و محمدصادق کوشکی استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی خواهد پرداخت.

حمیدرضا آصفی سخنگوی پیشین وزارت امور خارجه و سفیر سابق ایران در امارات متحده عربی، آلمان و فرانسه به عنوان میزبان در برنامه «مجری» حضور دارد.

ویژه برنامه انتخاباتی «مجری» در سیزده قسمت روزهای یکشنبه و سه شنبه هر هفته ساعت ۲۱:۱۵ از شبکه پنج سیما پخش می شود و روز بعد ساعت ۱۰ بازپخش خواهد داشت.