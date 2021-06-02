به گزارش خبرنگار مهر، علی جم روز چهارشنبه در نشستی خبری با اشاره به خاموشی‌های اخیر که در استان یزد نیز رخ داده است، اظهار داشت: خشکسالی‌های کم سابقه که باعث کاهش تولید برق در نیروگاه های آبی شده همچنین گرمای زودهنگام سبب افزایش مصرف برق و کاهش تولید ۳ هزار و ۵۰۰ مگاواتی شده، عامل خاموشی‌های اخیر است.

وی در پاسخ به سئوال مهر در مورد زمان اتمام این خاموشی‌ها بیان کرد: تعمیرات برخی نیروگاه‌ها در دست انجام است و به محض وارد شدن این نیروگاه ها به مدار تولید، خاموشی‌ها نیز پایان می یابد که پیش بینی می شود این اتفاق در پایان خرداد یا پایان تیرماه رخ دهد.

جم در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه استان یزد ۷۱۹ هزار مشترک برق دارد، عنوان کرد: ۸۰ درصد مشترکان برق استان خانگی هستند اما بالای ۷۰ درصد مصرف برق یزد مربوط به بخش صنعت و کشاورزی و این عدد به معنای آن است که بخش عمده ای از برق استان یزد صرف تولید می شود.

سرپرست شرکت توزیع برق استان یزد همچنین از افزایش مصرف برق در استان یزد در ماه های فروردین و اردیبهشت خبر داد و گفت: در دو ماه گذشته نسبت به مدت مشابه سال قبل با افزایش ۲۵ درصدی مصرف برق در استان مواجه بوده ایم.

جم همچنین با اشاره به اجرای طرح امید در استان یزد یادآور شد: بر اساس این طرح، مصرف کنندگان به سه دسته کم مصرف، خوش مصرف و پرمصرف تقسیم می شوند و در صورتی که مشترکان از مقدار تعیین شده مصرف کمتری داشته باشند، قبض دوره آنها رایگان خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه عدد مصرف با توجه به گرمسیری بودن متفاوت است، افزود: از ابتدای آبان ماه ۹۹ که طرح امید اجرا شد تا پایان اردیبهشت ماه جاری ۱۵ درصد از مشترکان مشمول طرح امید شدند و برای ۲۵ درصد مشترکان استان نیز حداقل یک قبض رایگان صادر شده است.

جم در مورد میزان مصرف ماینرها در استان نیز بیان کرد: ۲ هزار و ۱۹ ماینر در استان یزد توسط ۴۶ مشترک استفاده می شود که تاکنون هزار و ۷۴۳ کیلووات برق مصرف کرده اند.

وی در مورد بدهی های مردم یزد به صنعت برق نیز اظهار داشت: کل بدهی های یزدی ها به صنعت برق تا پایان سال، ۱۰۰ میلیارد تومان بوده که این میزان هم در بخش خانگی و هم در بخش صنعت، دو درصد کاهش یافته است.