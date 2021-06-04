از مهمترین دستاوردهای نبرد «شمشیر قدس» سرنگونی «نتانیاهو» بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، «احمد المدلل» عضو ارشد جنبش «جهاد اسلامی» فلسطین در سخنانی گفت: یکی از مهمترین دستاوردهای نبرد «شمشیر قدس» سرنگونی «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی بود.

بر اساس این گزارش، وی تصریح کرد: نتانیاهو از تمام قدرت نظامی رژیم صهیونیستی بهره برداری کرد اما در نهایت نتوانست وارد نوار غزه شود. ارتش رژیم صهیونیستی حتی به چند کیلومتری غزه هم نزدیک نشد.

این عضو ارشد جهاد اسلامی یادآور شد: آنچه که پس از نبرد شمشیر قدس بر سَر نتانیاهو آمد، اتفاقی است که برای همه مقامات رژیم صهیونیستی افتاده و خواهد افتاد. پیش از نتانیاهو نیز شاهد سقوط اولمرت، لیبرمن، باراک و… بودیم.

وی افزود: بدیهی است که تغییر کابینه‌ها در رژیم صهیونیستی هیچ تأثیری بر نوع نگاه و رویکرد مقاومت نخواهد داشت. این عضو جهاد اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود تأکید کرد: تشکیلات خودگردان فلسطین هیچ جدیتی در بهره برداری از نتایج نبرد «شمشیر قدس» ندارد.