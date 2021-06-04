آستان قدس باید با دانشگاه مسئله محور تعامل داشته باشد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد، در دیدار دکتر محمدمهدی طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با حجت الاسلام والمسلمین احمد مروی تولیت آستان قدس رضوی از «سامانه نظام موضوعات و مسائل احصاءشده در حوزه نیروی انسانی دانشگاه آزاد اسلامی» رونمایی شد.

حجت الاسلام والمسلمین احمد مروی تولیت آستان قدس رضوی در مراسم رونمایی از این سامانه که با حضور دکتر محمدمهدی طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در تالار ولایت حرم مطهر رضوی برگزار شد، ضمن تسلیت ایام شهادت امام صادق(ع) و رحلت امام خمینی(ره)، گفت: از دانشگاه آزاد اسلامی که رونمایی این سامانه را در آستان قدس و حرم مطهر رضوی انجام داده، تشکر و قدردانی می‌کنم و حق نیز همین است.

وی با اشاره به سابقه نظام اداری و دیوان در آستان قدس، تصریح کرد: ۵۰۰ سال پیش و در روزگاری که در کشور نظام اداری و دیوان وجود نداشت، آستان قدس دیوان، دبیرخانه و تشکیلات اداری داشته و این امر که مجموعه‌ای زیارتی و مذهبی دارای چنین نظم، انضباط و سبک و سیاقی بوده، دارای پیام است.

تولیت آستان قدس رضوی تصریح کرد: اسناد تاریخی مرتبط با امور اداری آستان قدس نشان می‌دهد که این دستگاه مقدس به عنوان متولی امور دینی جامعه دارای دیوان و نظم و نسخ اداری بوده و نشان از آن دارد که این مهم امری نیست که از غرب آمده باشد.

وی اضافه کرد: روزگاری که غرب فاقد همه این معانی بوده و در ایران نیز امپراتوری‌ها و پادشاهان سلطنت می‌کردند، هیچ کدام دارای دیوان و سیستم اداری مانند آستان قدس نبوده‌اند که البته باید به این موضوعات پرداخته و کار تبلیغاتی شود تا مردم ما به‌ویژه نسل جوان بدانند که متولیان امور دینی و مذهبی نگاه علمی، سیستمی و تشکیلاتی به مجموعه‌هایشان داشته‌اند.

حجت الاسلام والمسلمین مروی گفت: با توجه به سابقه درخشان تاریخی آستان قدس هرکاری که در حوزه‌های علمی و نوآوری بخواهد صورت گیرد، شایسته است که از این آستان مقدس آغاز شود، زیرا آستان قدس در نوآوری و نظم و نسخ در کشور پیشتاز بوده و باسابقه‌ است.

وی در ادامه به اهمیت توجه به نیروی انسانی در سازمان اشاره و با بیان اینکه نیروی انسانی بزرگترین و باارزش‌ترین سرمایه برای هر سازمانی است، گفت: نیروی انسانی نقش بسزایی در ارتقای سازمانی و تحول تشکیلاتی دارد، لذا صیانت از نیروی انسانی در برابر آسیب‌ها بسیار حائز اهمیت است.

تولیت آستان قدس رضوی مجموعه‌ها را به مثابه بدن و نیروی انسانی را همچون سلول‌ها دانست و اظهار کرد: آسیب شناسی، آفت زدایی و ایمن سازی نیروی انسانی در برابر آسیب‎ها برای برخورداری از مجموعه‌ای سالم و پویا بسیار مهم بوده و نقش پیشگیری از آسیب‌ها و تهدیدهای نیروی انسانی حائز اهمیت است.

وی دانشگاه آزاد اسلامی را مجموعه‌‎ای پربار و علمی خواند و تصریح کرد: دانشگاه آزاد اسلامی از ظرفیت علمی بسیار خوبی برخوردار است و آستان قدس رضوی علاقمند به استفاده از ظرفیت‌های علمی این دانشگاه در حوزه‌های مختلف کشاورزی، صنعتی و اداره حرم مطهر است.

تولیت آستان قدس رضوی با بیان اینکه هر کاری اگر بخواهد ماندگار و تأثیرگذار باشد باید از پشتوانه علمی، منطقی و عقلانی برخوردار باشد، اظهار کرد: مسئولان آستان قدس باید در همه زمینه‌ها و حوزه ها از ظرفیت خوب دانشگاه‌های کشور استفاده کنند، تا بتوانیم با همکاری مراکز علمی کشور در جهت پیشبرد اهداف قدسی این سازمان نورانی حرکت کنیم.

وی افزود: آستان قدس دست نیاز به سوی دانشگاه‌ها و جامعه علمی کشور دراز می‌کند و معتقد به کار علمی است، اما کار علمی باید مسئله محور باشد، تجربه نشان می‌دهد هرکجا در کشور مسئله محور عمل کرده‌ایم موفق بوده‌‎ایم، در موضوعات هسته‌ای، پزشکی و نظامی مسئله محور عمل کردیم و موفق شدیم، اکنون نیز باید با دانشگاه مسئله محور تعامل داشته باشیم و از دانش و علم دانشگاه برای رفع مسائل آستان قدس استفاده کنیم.

حجت الاسلام والمسلمین مروی با اشاره به شعار سال ۱۴۰۰ مبنی بر «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها» ابراز کرد: منویات رهبری معظم سرلوحه کار آستان قدس بوده و این نهاد مقدس سزاوارتر از هر مجموعه ای بر تحقق معانی مدنظر رهبری است لذا دانشگاه باید در این عرصه از حیث علمی آستان قدس را یاری کند.

تولیت آستان قدس رضوی با بیان اینکه همکاری آستان قدس با دانشگاه ها باید مستمر و مسئله محور باشد، گفت: ما از هر ایده و نظر علمی که منجر به علمی تر اداره شدن این مجموعه مقدس شود، استقبال می‌کنیم.