بحرین رقیب جدی تیم ملی ایران نیست/ گل هنگ کنگ یک تلنگر بود

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، محمد نصرتی مدافع سابق تیم ملی فوتبال در خصوص دیدار ایران مقابل هنگ‌کنگ گفت: ملی پوشان بازی خوبی در برابر حریف انجام دادند. علیرغم اینکه برخی از کارشناسان متاسفانه به تیم ملی خرده می‌گیرند، اما به نظرم شرایط تیم و بازیکنان مطلوب بوده و شروع خوبی داشتند. امیدوارم این روند را ادامه بدهند تا در بازی‌های بعدی نیز موفق شوند.

وی در رابطه با دیدار برابر بحرین که روز دوشنبه برگزار می‌شود، تاکید کرد: بدون شک بحرین از شرایط میزبانی خود به واسطه نفوذی که در AFC دارد به نحو احسن استفاده خواهد کرد. اگر بازیکنان با اعتماد به نفس و مسلط بر احساس و رفتار خود باشند، به راحتی می‌توانند تیم بحرین را شکست دهند.

نصرتی ادامه داد: خلاصه بازی بحرین و کامبوج را دیدم؛ فکر می‌کنم شرایط زمین خوب است و ملی پوشان ایران مثل بازی با هنگ کنگ از شرایط نامطلوب زمین رنج نخواهند برد. بدون شک بچه‌ها بهتر می‌توانند بازی کنند. بازیکنانی مثل آزمون، جهانبخش، قلی زاده و طارمی در دیدار مقابل بحرین عملکرد بهتری خواهند داشت. در دیدار روز گذشته به دلیل شرایط نامناسب زمین، کیفیت واقعی بازیکنان به نمایش گذاشته نشد.

بازیکن اسبق تیم ملی در ادامه بیان کرد: قطعاً کادر فنی آنالیز دیدار کامبوج و بحرین را در دستور کاری خود قرار داده و بهترین نکات را به بازیکنان گوشزد می‌کند، اما معتقدم اگر برنامه ریزی دقیق بر روی ضد حملات و شوت‌های تیم بحرین انجام شود، می‌توانیم مهارشان کنیم و در واقع با یک سازماندهی خوب در خط دفاع و خط حمله به پیروزی مقابل بحرین خواهیم رسید. باید در فاز حمله و دفاع عملکرد فوق العاده‌ای داشته باشیم.

وی معتقد است نباید بازیکنان تمرکزشان را از دست بدهند و با اشاره به گلی که روز گذشته روی یک اتفاق دریافت شد، گفت: دریافت گل یک تلنگر خوبی بود که بازیکنان به خودشان بیایند. آنها نباید به راحتی کوچک‌ترین فرصت را به حریف بدهند. کیفیتی که بازیکنان ما دارند، عالی بوده و می‌توانند موفق باشند.

نصرتی در پایان گفت: بحرین رقیبی جدی برای ما محسوب نمی‌شود، اما بچه‌ها باید با تمرکز بالا و دقت فراوان در دیدار مقابل بحرین به میدان روند تا در نهایت این تیم را شکست دهند.