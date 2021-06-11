  1. اقتصاد
  2. کشاورزی و دامداری
۲۱ خرداد ۱۴۰۰، ۱۰:۲۶

در گفتگو با مهر اعلام شد؛

خرید کلزا از ۲۰۰ هزار تن فراتر رفت/ تسویه ٧۵ درصد از مطالبات

خرید کلزا از ۲۰۰ هزار تن فراتر رفت/ تسویه ٧۵ درصد از مطالبات

دبیرانجمن روغن‌کشی از خرید بیش از ۲۰۰ هزارتن دانه کلزا خبر داد و گفت: تاکنون ٧۵ درصد مطالبات کشاورزان تسویه شده است.

محمد جعفری، دبیر انجمن صنفی صنایع روغن‌کشی ایران در گفتگو با خبرنگار مهر از خرید بیش از ۲۰۰ هزار تن دانه کلزا خبر داد و گفت: این خرید در راستای حمایت از توسعه کشت دانه‌های روغنی و کشت قراردادی آغاز شده و همچنان ادامه دارد.

وی ارزش کلزای خریداری شده از کشاورزان را حدود ۲۳ هزار میلیارد ریال اعلام و اضافه کرد: تاکنون ۷۵ درصد مطالبات کشاورزان تسویه شده و مابقی نیز به زودی پرداخت خواهد شد.

جعفری با بیان اینکه تا پایان فصل برداشت مشکلی در خرید کلزا و پرداخت مطالبات کشاورزان نداریم، گفت: امسال کارخانجات روغن کشی در قالب کشت قراردادی محصول کشاورزان را خریداری می‌کنند و علی رغم اینکه قیمت دانه کلزا یک بار توسط شورای اقتصاد و بار دیگر توسط شورای قیمت گذاری محصولات استراتژیک افزایش یافت، بخش خصوصی در راستای حمایت از افزایش تولید دانه‌های روغنی و توسعه کشت قراردادی اقدام به خرید دانه کلزا از کشاورزان کرده است.

به گفته وی، کشت قراردادی موجب ارتباط نزدیک صنعت و کشاورزان می‌شود و خروج دولت از این چرخه به توسعه کشت و رونق تولید کمک می‌کند.

کد مطلب 5231016

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها