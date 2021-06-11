خرید کلزا از ۲۰۰ هزار تن فراتر رفت/ تسویه ٧۵ درصد از مطالبات

محمد جعفری، دبیر انجمن صنفی صنایع روغن‌کشی ایران در گفتگو با خبرنگار مهر از خرید بیش از ۲۰۰ هزار تن دانه کلزا خبر داد و گفت: این خرید در راستای حمایت از توسعه کشت دانه‌های روغنی و کشت قراردادی آغاز شده و همچنان ادامه دارد.

وی ارزش کلزای خریداری شده از کشاورزان را حدود ۲۳ هزار میلیارد ریال اعلام و اضافه کرد: تاکنون ۷۵ درصد مطالبات کشاورزان تسویه شده و مابقی نیز به زودی پرداخت خواهد شد.

جعفری با بیان اینکه تا پایان فصل برداشت مشکلی در خرید کلزا و پرداخت مطالبات کشاورزان نداریم، گفت: امسال کارخانجات روغن کشی در قالب کشت قراردادی محصول کشاورزان را خریداری می‌کنند و علی رغم اینکه قیمت دانه کلزا یک بار توسط شورای اقتصاد و بار دیگر توسط شورای قیمت گذاری محصولات استراتژیک افزایش یافت، بخش خصوصی در راستای حمایت از افزایش تولید دانه‌های روغنی و توسعه کشت قراردادی اقدام به خرید دانه کلزا از کشاورزان کرده است.

به گفته وی، کشت قراردادی موجب ارتباط نزدیک صنعت و کشاورزان می‌شود و خروج دولت از این چرخه به توسعه کشت و رونق تولید کمک می‌کند.