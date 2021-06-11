سهم مدیری و جوان از آنتن «نسیم»؛ ۳ شب «خندوانه»، ۴ شب «دورهمی»

به گزارش خبرنگار مهر، پخش سری جدید برنامه «دورهمی» با قالبی متفاوت و با کارگردانی و اجرای مهران مدیری از امشب جمعه ۲۱ خرداد ماه از شبکه نسیم آغاز خواهد شد و به این ترتیب آنتن این شبکه در طول هفته میان دو برند اصلی آن طی سال‌های اخیر تقسیم خواهد شد.

شب گذشته، رامبد جوان در برنامه «خندوانه» با اشاره به این موضوع از تغییر کنداکتور پخش برنامه خود خبر داد و گفت: از این به بعد «خندوانه» روزهای سه‌شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه هر هفته پخش می‌شود و «دورهمی» مهران مدیری هم روزهای جمعه، شنبه، یکشنبه و دوشنبه پخش می‌شود. بنابراین در کل هفته ما خندوانه‌ای‌ها و دورهمی‌ها از آنتن شبکه نسیم در خدمت شما هستیم، ما در سه شب و دورهمی در چهار شب.

رامبد جوان ادامه داد: مهران مدیری با «دورهمی» جدید که یک مسابقه است، درجه یک خواهد بود و از تماشای آن کیف خواهیم کرد و ما هم در کنار آن‌ها تلاش می‌کنیم که عالی باشیم و مثل همیشه در خدمت شما باشیم.

سری جدید برنامه «دورهمی» که فصل پنجم این برنامه با اجرای مهران مدیری محسوب می‌شود، ساختار و قالبی به‌کل متفاوت از چهار فصل قبلی خواهد داشت و در قالب یک مسابقه، میزبان شرکت‌کنندگان خواهد بود.