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۲۱ خرداد ۱۴۰۰، ۱۲:۰۸

معاون راه‌آهن وزارت راه و شهرسازی:

راه آهن اردبیل جزو ۸ پروژه ریلی اولویت‌دار کشور است

راه آهن اردبیل جزو ۸ پروژه ریلی اولویت‌دار کشور است

اردبیل- معاون ساخت و توسعه راه آهن، بنادر و فرودگاه‌های وزارت راه و شهرسازی گفت: راه آهن اردبیل جزو هشت پروژه ریلی اولویت‌دار کشور است که با سرعت مناسب در حال احداث است.

عباس خطیبی در بازدید از ایستگاه راه آهن اردبیل در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: راه آهن اردبیل – میانه در دو سال اخیر با جدیت در حال تکمیل است و ما در وزارت راه و شهرسازی مراحل اجرایی این پروژه را با دقت بیشتر دنبال می‌کنیم.

وی به روند زیرسازی و روسازی این پروژه اشاره کرد و گفت: در بخش زیرسازی راه آهن اردبیل – میانه با ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی یکی از پروژه‌های ریلی پرتحرک کشور است و در کنار آن بخش‌های ایستگاهی راه آهن اردبیل – میانه در مرحله تکمیل و افتتاح قرار دارد.

معاون ساخت و توسعه راه آهن، بنادر و فرودگاه‌های وزارت راه و شهرسازی به احداث سه ایستگاه فیروزآباد، مهمان‌دوست و گنجگاه اشاره کرد و افزود: کار طراحی و واگذاری پروژه به پیمانکار از طریق مناقصه و عقد قرارداد به انجام رسیده و ایستگاه‌های احداثی با ۵۵ درصد پیشرفت در حال انجام است.

خطیبی به پیشرفت ۹۸ درصدی ساختمان ایستگاه راه آهن اردبیل اشاره کرد و ادامه داد: ساختمان ایستگاه راه آهن اردبیل تکمیل شده و تنها محوطه‌سازی آن باقی مانده که امیدواریم هر چه سریع‌تر این مرحله نیز به انجام برسد.

وی طراحی منحصر به فرد ایستگاه راه آهن اردبیل را در ۴ هزار و ۸۰۰ متر مربع یادآور شد و تصریح کرد: در مجموع ایستگاه راه آهن اردبیل با ۲۵ هزار متر مربع زیربنا شامل ساختمان اصلی و جنبی و بخش تأسیسات و فنی در مرحله اجراست.

خطیبی به پیشرفت ۷۰ درصدی روسازی راه آهن اردبیل – میانه نیز اشاره کرد و گفت: به رغم آنکه در سال ۹۹ با مشکلات و برخی نارسایی‌ها روبه‌رو بودیم اما ۶۱ کیلومتر ریل‌گذاری راه آهن اردبیل – میانه انجام شده و پروژه در ماه‌های آینده آماده بهره‌برداری کامل خواهد شد.

معاون وزیر راه و شهرسازی در بخش دیگری از سخنان خود خاطر نشان کرد: راه آهن اردبیل – میانه جز هشت پروژه ریلی اولویت‌دار کشور است که با سرعت مناسب در حال انجام است و منابع لازم برای تکمیل این پروژه که یک‌هزار میلیارد تومان است، قطعاً تخصیص یافته و برای پرداخت مطالبات پیمانکاران در دستور کار قرار خواهد گرفت.

وی اضافه کرد: تا پایان سال ۱۴۰۰ و در بدبینانه‌ترین پیش‌بینی اوایل سال آینده پروژه ریلی اردبیل آماده بهره‌برداری خواهد شد.

۱۰ هزار کیلومتر طرح ریلی در کشور در حال اجراست

معاون ساخت و توسعه راه آهن، بنادر و فرودگاه‌های وزارت راه و شهرسازی بیان کرد: ۱۰ هزار کیلومتر طرح ریلی در کشور در حال احداث است که سه هزار و ۵۰۰ کیلومتر آن در مناطق مختلف کشور در مرحله اجرا قرار گرفته است.

خطیبی با بیان اینکه ۹۰۰ کیلومتر از این خط ریلی دارای اولویت است، اظهار کرد: تا پایان امسال به نظر می‌رسد ۶۵۰ کیلومتر از این خط ریلی در سراسر کشور آماده افتتاح شود.

وی تصریح کرد: یکی از این پروژه‌های اولویت‌دار راه آهن اردبیل – میانه به طول ۱۷۵ کیلومتر است که امیدواریم در کنار پروژه‌های همچون خط ریلی بستان‌آباد – تبریز و همدان – سنندج به بهره‌برداری برسد.

خطیبی به مطالعات راه آهن اردبیل به پارس‌آباد نیز اشاره کرد و افزود: این پروژه نیز جز اولویت‌های وزارت راه و شهرسازی است که امیدواریم با اتمام مطالعات در سال آینده احداث خط ریلی اردبیل – پارس‌آباد را نیز شروع کنیم.

کد مطلب 5232056

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