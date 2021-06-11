عباس خطیبی در بازدید از ایستگاه راه آهن اردبیل در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: راه آهن اردبیل – میانه در دو سال اخیر با جدیت در حال تکمیل است و ما در وزارت راه و شهرسازی مراحل اجرایی این پروژه را با دقت بیشتر دنبال میکنیم.
وی به روند زیرسازی و روسازی این پروژه اشاره کرد و گفت: در بخش زیرسازی راه آهن اردبیل – میانه با ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی یکی از پروژههای ریلی پرتحرک کشور است و در کنار آن بخشهای ایستگاهی راه آهن اردبیل – میانه در مرحله تکمیل و افتتاح قرار دارد.
معاون ساخت و توسعه راه آهن، بنادر و فرودگاههای وزارت راه و شهرسازی به احداث سه ایستگاه فیروزآباد، مهماندوست و گنجگاه اشاره کرد و افزود: کار طراحی و واگذاری پروژه به پیمانکار از طریق مناقصه و عقد قرارداد به انجام رسیده و ایستگاههای احداثی با ۵۵ درصد پیشرفت در حال انجام است.
خطیبی به پیشرفت ۹۸ درصدی ساختمان ایستگاه راه آهن اردبیل اشاره کرد و ادامه داد: ساختمان ایستگاه راه آهن اردبیل تکمیل شده و تنها محوطهسازی آن باقی مانده که امیدواریم هر چه سریعتر این مرحله نیز به انجام برسد.
وی طراحی منحصر به فرد ایستگاه راه آهن اردبیل را در ۴ هزار و ۸۰۰ متر مربع یادآور شد و تصریح کرد: در مجموع ایستگاه راه آهن اردبیل با ۲۵ هزار متر مربع زیربنا شامل ساختمان اصلی و جنبی و بخش تأسیسات و فنی در مرحله اجراست.
خطیبی به پیشرفت ۷۰ درصدی روسازی راه آهن اردبیل – میانه نیز اشاره کرد و گفت: به رغم آنکه در سال ۹۹ با مشکلات و برخی نارساییها روبهرو بودیم اما ۶۱ کیلومتر ریلگذاری راه آهن اردبیل – میانه انجام شده و پروژه در ماههای آینده آماده بهرهبرداری کامل خواهد شد.
معاون وزیر راه و شهرسازی در بخش دیگری از سخنان خود خاطر نشان کرد: راه آهن اردبیل – میانه جز هشت پروژه ریلی اولویتدار کشور است که با سرعت مناسب در حال انجام است و منابع لازم برای تکمیل این پروژه که یکهزار میلیارد تومان است، قطعاً تخصیص یافته و برای پرداخت مطالبات پیمانکاران در دستور کار قرار خواهد گرفت.
وی اضافه کرد: تا پایان سال ۱۴۰۰ و در بدبینانهترین پیشبینی اوایل سال آینده پروژه ریلی اردبیل آماده بهرهبرداری خواهد شد.
۱۰ هزار کیلومتر طرح ریلی در کشور در حال اجراست
معاون ساخت و توسعه راه آهن، بنادر و فرودگاههای وزارت راه و شهرسازی بیان کرد: ۱۰ هزار کیلومتر طرح ریلی در کشور در حال احداث است که سه هزار و ۵۰۰ کیلومتر آن در مناطق مختلف کشور در مرحله اجرا قرار گرفته است.
خطیبی با بیان اینکه ۹۰۰ کیلومتر از این خط ریلی دارای اولویت است، اظهار کرد: تا پایان امسال به نظر میرسد ۶۵۰ کیلومتر از این خط ریلی در سراسر کشور آماده افتتاح شود.
وی تصریح کرد: یکی از این پروژههای اولویتدار راه آهن اردبیل – میانه به طول ۱۷۵ کیلومتر است که امیدواریم در کنار پروژههای همچون خط ریلی بستانآباد – تبریز و همدان – سنندج به بهرهبرداری برسد.
خطیبی به مطالعات راه آهن اردبیل به پارسآباد نیز اشاره کرد و افزود: این پروژه نیز جز اولویتهای وزارت راه و شهرسازی است که امیدواریم با اتمام مطالعات در سال آینده احداث خط ریلی اردبیل – پارسآباد را نیز شروع کنیم.
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