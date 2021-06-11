ایران حق رأی خود در مجمع عمومی سازمان ملل را مجدداً به دست آورد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، یک سخنگوی سازمان ملل متحد جمعه تصریح کرد ایران حق رأی خود در مجمع عمومی این سازمان را که به دلیل عدم پرداخت بدهی تعلیق شده بود مجدداً به دست آورده است.

سخنگوی سازمان ملل گفت: «جمهوری اسلامی ایران پرداخت‌های لازم برای کاستن از بدهی‌های معوقه‌اش را انجام داده است.»

«مجید تخت روانچی»، نماینده ایران در سازمان ملل متحد این خبر را تأیید کرد.

مجید تخت روانچی سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت: «تحریم‌های غیرقانونی آمریکا فقط مردم ما را از دارو محروم نکرده است. آنها همچنین مانع پرداخت حقوق معوقه ایران به سازمان ملل متحد شده‌اند.»

تخت روانچی گفت: «سازمان ملل متحد پس از بیش از ۶ ماه کار بر روی آن، امروز اعلام کرد که بودجه را دریافت کرده است.»

وی تاکید کرد: «کلیه تحریم‌های غیرانسانی باید اکنون برداشته شود.»