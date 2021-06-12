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۲۲ خرداد ۱۴۰۰، ۱۱:۲۸

امروز؛

بورس انرژی میزبان عرضه انواع فرآورده هیدروکربوری می‌شود

بورس انرژی میزبان عرضه انواع فرآورده هیدروکربوری می‌شود

بورس انرژی ایران امروز شاهد عرضه انواع فرآورده هیدروکربوری است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بورس انرژی، امروز (شنبه، ۲۲ خردادماه) شاهد عرضه کالاهای اکستراکت سبک شرکت نفت ایرانول، آیزوریسایکل پالایش نفت بندرعباس، آیزوفید، حلال ۴۰۲، حلال ۴۰۴ و ریفورمیت پالایش نفت تبریز، زغال‌سنگ شرکت زغال‌سنگ پروده طبس و سی‌اس‌او پالایش نفت شازند است و MTBE شرکت پتروشیمی شیمی‌بافت در رینگ بین‌الملل عرضه می‌شود.

روز چهارشنبه (۱۹ خردادماه) کالاهای آیزوریسایکل و آیزوفید پالایش نفت شیراز، اکستراکت سبک و سنگین شرکت نفت ایرانول، حلال ۴۰۰، حلال ۴۰۲، حلال ۴۰۶، آیزوریسایکل، حلال ۴۱۰، حلال ۵۰۲ و حلال ۵۰۳ پالایش نفت اصفهان، نفتای سبک و سنگین پالایش نفت تهران و میعانات گازی مجتمع گازی پارس‌جنوبی در رینگ داخلی و MTBE شرکت پتروشیمی بندر امام، گاز مایع شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران و گاز مایع پالایش نفت لاوان در رینگ بین‌الملل بازار فیزیکی بورس انرژی ایران معامله شد.

در این روز بیش از ۲۷.۹۳۱ تن فرآورده هیدروکربوری به ارزش بیش از ۲.۶۹۶ میلیارد و ۷۶۸ میلیون ریال در بازار فیزیکی بورس انرژی ایران دادوستد شد.

کد مطلب 5232594

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