به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بورس انرژی، امروز (شنبه، ۲۲ خردادماه) شاهد عرضه کالاهای اکستراکت سبک شرکت نفت ایرانول، آیزوریسایکل پالایش نفت بندرعباس، آیزوفید، حلال ۴۰۲، حلال ۴۰۴ و ریفورمیت پالایش نفت تبریز، زغال‌سنگ شرکت زغال‌سنگ پروده طبس و سی‌اس‌او پالایش نفت شازند است و MTBE شرکت پتروشیمی شیمی‌بافت در رینگ بین‌الملل عرضه می‌شود.

روز چهارشنبه (۱۹ خردادماه) کالاهای آیزوریسایکل و آیزوفید پالایش نفت شیراز، اکستراکت سبک و سنگین شرکت نفت ایرانول، حلال ۴۰۰، حلال ۴۰۲، حلال ۴۰۶، آیزوریسایکل، حلال ۴۱۰، حلال ۵۰۲ و حلال ۵۰۳ پالایش نفت اصفهان، نفتای سبک و سنگین پالایش نفت تهران و میعانات گازی مجتمع گازی پارس‌جنوبی در رینگ داخلی و MTBE شرکت پتروشیمی بندر امام، گاز مایع شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران و گاز مایع پالایش نفت لاوان در رینگ بین‌الملل بازار فیزیکی بورس انرژی ایران معامله شد.

در این روز بیش از ۲۷.۹۳۱ تن فرآورده هیدروکربوری به ارزش بیش از ۲.۶۹۶ میلیارد و ۷۶۸ میلیون ریال در بازار فیزیکی بورس انرژی ایران دادوستد شد.