فاجعه مدرسه میناب گواه جنایت آمریکا است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله محمدی لائینی شامگاه یکشنبه در جریان این بازدید که با همراهی سردار موحد، فرمانده سپاه کربلا، و دکتر تولایی، معاون اقتصادی استانداری مازندران، انجام شد، با ادای احترام به شهدای حادثه، بر مظلومیت دانش‌آموزان و معلمان شهید مدرسه شجره طیبه تأکید کرد.

وی با اشاره به شهادت ۱۶۸ دانش‌آموز و معلم دختر و پسر در این مدرسه اظهار کرد: اینجا مدرسه شجره طیبه میناب است؛ مدرسه‌ای که محل شهادت ۱۶۸ کودک و معلم شد. به تعبیر قرآن کریم، «بِأَیِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ»؛ این کودکان به چه گناهی کشته شدند؟

نماینده ولی‌فقیه در مازندران افزود: این حادثه جنایتی است که نمی‌توان برای آن هیچ توجیهی ارائه کرد و سندی روشن از جنایت آمریکا به شمار می‌رود.

آیت الله محمدی لائینی با اشاره به فضای باقی‌مانده از این حادثه گفت: هنوز حال‌وهوای غم‌انگیزی بر این مکان حاکم است و مشاهده تصاویر و آثار برجای‌مانده از این جنایت، هر انسانی را عمیقاً متأثر و اندوهگین می‌کند.

وی همچنین با اشاره به عنوان «شجره طیبه» برای این مدرسه بیان کرد: این کودکان معصوم در مدرسه‌ای با نام شجره طیبه تحصیل می‌کردند و خودشان نیز نهال‌هایی بودند که می‌توانستند در آینده به درختانی پربار و شجره‌هایی طیبه تبدیل شوند.

نماینده ولی‌فقیه در مازندران ادامه داد: هر یک از این کودکان، پاک و بی‌گناه بودند و خون پاک آنان دامنگیر ترامپ، نتانیاهو و دیگر عاملان این جنایت خواهد شد.

وی در پایان ضمن تسلیت به خانواده‌های شهدای این حادثه و مردم میناب، برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت کرد و گفت: به خانواده‌های این عزیزان و مردم شریف میناب تسلیت عرض می‌کنم و به خاطر صبر، روحیه و فداکاری آنان در برابر این مصیبت، درود می‌فرستم و امیدوارم خداوند اجر و پاداش فراوان به آنان عطا فرماید.