به گزارش خبرنگار مهر، احسان حدادی و وضعیتش برای المپیک توکیو یکی از معادلات پیچیده این روزهای دوومیدانی و ورزش ایران است، این پرتابگر دیسک کشورمان که از بهمن ماه سال گذشته در آمریکا و زیر نظر «مک‌ویلکینز» آمریکایی پیگیر تمریناتش برای المپیک بود در جریان همین تمرینات دچار مصدومیتی شد که شدید به نظر می رسید اما رسیدگی به آن و تصمیم گیری در مورد چگونگی درمانش تا به امروز به تاخیر افتاده است.

رسیدگی به پرونده احسان حدادی یک ماه پس از آسیب دیدگی

دیسک کمر و بیرون زدگی آن آسیب دیدگی جدید و پرحرف و حدیث احسان حدادی را موجب شده آنگونه که حتی در مورد اعزام وی به محل برگزاری بازی های المپیک هم صحبت های ضد و نقیضی پیرامون این ورزشکار پرحاشیه مطرح کرده است.

البته در مورد شدت مصدومیت احسان حدادی هیچ اظهارنظر موثق و رسمی صورت نگرفت چرا که وی در ایران نبود و متخصصان مربوطه داخلی هم جز MRI مدرک پزشکی دیگری از او و برای رسیدگی به وضعیت مصدومیتش نداشتند. به همین دلیل این موضوع به بازگشت حدادی به کشور و معاینات تخصصی زیر نظر متخصصان داخلی موکول شد که حالا به مرحله انجام رسیده است.

احسان حدادی که خبر مصدومیتش یک ماه پیش منتشر شد دو روز پیش به کشور بازگشت. اینکه چرا بازگشت وی به کشور با وجود شرایط حاد و خاصی که داشت اینقدر به تاخیر افتاده مشخص نیست اما در هر صورت قرار است طی همین هفته فدراسیون پزشکی با تشکیل کمیسیون پزشکی و بهره گیری از نظر متخصصان در مورد وضعیت این المپین تصمیم گیری کند.

تشکیل کمیسیون پزشکی با حضور متخصص مغز و اعصاب

اشکان اردیبهشت دبیر فدراسیون پزشکی ورزشی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر، تصمیم گیری قطعی در مورد وضعیت احسان حدادی و شرایطش برای المپیک توکیو را به بعد از تشکیل کمیسیون پزشکی و بررسی پرونده او توسط کارشناسان و متخصصان این کمیسیون موکول کرد.

وی با تاکید بر اینکه اطلاعاتی که از احسان حدادی و وضعیت آسیب دیدگی وی در اختیار داریم محدود به اطلاعات دریافتی و همچنین رویت MRI اوست، خاطرنشان کرد: تطبیق MRI با معانیات بالینی اهمیت زیادی در تشخیص دقیق و تصمیم گیری در رابطه با آن دارد. بعضا MRI گویای شرایط نامساعد است اما در معاینات بالینی مسئله حاد و نگران کننده ای مشاهده نمی شود چون عملکرد مطلوب تشخیص داده می شود.

دبیر فدراسیون پزشکی ورزشی تاکید کرد: تمام آنچه از شرایط امروز احسان حدادی می دانیم بر اساس اطلاعاتی است که به ما منتقل شده است در حالیکه نیاز است این اطلاعات بر اساس معاینات بالینی کامل شود. تنها بر اساس MRI نمی توان قضاوت صحیح و قابل اتکایی داشت.

اردیبهشت با تاکید بر لزوم تشکیل کمیسیون پزشکی به منظور بررسی دقیق وضعیت احسان حدادی و تصمیم گیری در مورد وضعیت این المپین گفت: تمام تلاش‌مان این است که طی همین هفته کمیسیون پزشکی موردنظر را تشکیل دهیم تا برای درمان و اقدامات لازم دیگر، زمان بیشتری از دست ندهیم.

به گفته این مقام مسئول در فدراسیون پزشکی ورزشی، به خاطر نوع آسیب دیدگی احسان حدادی کمیسیون موردنظر با حضور دو جراخ مغز و اعصاب، متخصص جراحی دیسک کمر، فیزیوتراپ معتمد فدراسیون، مسئول کمیته درمان و کارشناسان فدراسیوم پزشکی ورزشی تشکیل خواهد شد.

دبیر فدراسیون پزشکی ورزشی با ابراز امیدواری از حاد نبودن وضعیت احسان حدادی گفت که تلاش این است شرایط این ورزشکار به عملکرد مطلوب بازگردد.

حدادی و مصدومیت های متوالی

به گزارش خبرنگار مهر، موضوع مصدومیت احسان حدادی در حالی پرونده ای جدید از وی در فدراسیون پزشکی ورزشی ایجاد کرده که سال گذشته هم پرونده ای مشابه از او در این فدراسیون منجر به جراحی خار پاشنه‌اش در آلمان شد. این فدراسیون برای این جراحی که انجامش در داخل کشور هم شدنی به نظر می رسید ۸ هزار یورو هزینه کرد در حالیکه همان زمان با انجام این اقدام و در واقع درخواست مطرح شده توسط حدادی برای جراجی خارج از کشور مخالفت کرده بود.

احسان حدادی با رکورد ۶۶.۷۸ متر و کسب عنوان سوم در لیگ جهانی ۲۰۱۹ الماس (قطر) برای سومین بار صاحب سهمیه المپیک شد. وی در المپیک لندن به عنوان نایب قهرمانی دست یافت اما در بازی های ۲۰۱۶ ریو نتوانست عملکرد مطلوبی داشته باشد که البته بعد از آن رویداد مصدومیت را بهانه ناکامی اش عنوان کرد؛ پروسه ای که اینبار پیش از بازی ها مجدد وارد آن شده است.