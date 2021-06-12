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۲۲ خرداد ۱۴۰۰، ۱۸:۱۰

کارآگاه ولیپور گودرزی خبر داد

کشف ۴۰۰ میلیونی دستگاه ماینر غیر مجاز در جنوب تهران

کشف ۴۰۰ میلیونی دستگاه ماینر غیر مجاز در جنوب تهران

رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ از کشف ۳ دستگاه استخراج ارز دیجیتال که به صورت غیرمجاز تهیه و در ساختمان مسکونی استفاده می‌شد، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی ولی پور گودرزی در تشریح این خبر اظهار داشت: کارآگاهان این پلیس از نگهداری تعدادی دستگاه ماینر قاچاق در یکی از ساختمان‌های مسکونی در شهر ری مطلع و رسیدگی به موضوع را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: در بررسی‌های اولیه مشخص شد که فردی در محل مسکونی لش و کابل کشی غیر مجاز به داخل آپارتمان، تعدادی ماینر در این ساختمان نگهداری و استخراج ارز می‌کند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی ابراز داشت: پس از تکمیل تحقیقات ضمن هماهنگی قضائی از این مکان بازدید و ۳ دستگاه ماینر غیر مجاز کشف شد.

این مقام انتظامی با اشاره به اینکه ارزش این دستگاه‌ها توسط کارشناسان ۴۰۰ میلیون ریال برآورد شده است، گفت: در این رابطه یک متهم دستگیر و با تشکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی شد.

کد مطلب 5233072

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