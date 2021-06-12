کشف ۴۰۰ میلیونی دستگاه ماینر غیر مجاز در جنوب تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی ولی پور گودرزی در تشریح این خبر اظهار داشت: کارآگاهان این پلیس از نگهداری تعدادی دستگاه ماینر قاچاق در یکی از ساختمان‌های مسکونی در شهر ری مطلع و رسیدگی به موضوع را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: در بررسی‌های اولیه مشخص شد که فردی در محل مسکونی لش و کابل کشی غیر مجاز به داخل آپارتمان، تعدادی ماینر در این ساختمان نگهداری و استخراج ارز می‌کند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی ابراز داشت: پس از تکمیل تحقیقات ضمن هماهنگی قضائی از این مکان بازدید و ۳ دستگاه ماینر غیر مجاز کشف شد.

این مقام انتظامی با اشاره به اینکه ارزش این دستگاه‌ها توسط کارشناسان ۴۰۰ میلیون ریال برآورد شده است، گفت: در این رابطه یک متهم دستگیر و با تشکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی شد.