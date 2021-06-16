به گزارش خبرنگار مهر، سید ابراهیم رئیسی نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری عصر امروز (چهارشنبه) با حضور در تجمع مردم شهر تبریز که در محل ورزشگاه تختی این شهر برگزار شد، ضمن تبریک دهه کرامت و ولادت حضرت معصومه (س) و علی بن موسی الرضا (ع)، اظهار داشت: توفیقی است که در جمع صمیمانه شما جوانان عزیز و دختران و پسران آذربایجانی و مردمی عزیزی که در اینجا اجتماع کردید، حضور دارم.

وی عنوان کرد: سلام بر استان حماسه و شرف و غیرت، سلام بر آذربایجان‌ها، اردبیل، زنجان، همدان و همه آذری‌ها و ترک‌زبان‌ها در سراسر کشور. سلام بر شهدای بزرگوار خطه آذربایجان، سلام بر شهید مدنی و شهید قاضی طباطبایی و بزرگان علم و ادب و فرهنگ این خطه. سلام بر صائب و شهریار تبریزی و روحانیون مبارز و سلام بر همه سلحشوران و بزرگان و ستار خان و باقرخان. مردان غیور و زنان حماسه‌آفرین. درود بر شهدا و رزمندگان لشکر عاشورا و درود بر شهیدان باکری، فکوری و باقرزاده.

نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری افزود: فرمودند آذربایجان سر ایران است و باید از این ظرفیت خدادادی و نیروی انسانی متراکم در این منطقه و کشور بهره‌مند شد. تاریخ آذربایجان و تاریخ منطقه نشان از ادب، فرهنگ، علم و معرفت است.

رئیسی خاطرنشان کرد: آنچه در قدیم‌الایام در این منطقه گذشته این نشان از آن دارد که فناوری و دانش بسیاری در این منطقه وجود داشته است، از قدیم آذربایجان به عنوان نگین تولید و صنعت ایران بوده است.

وی بیان کرد: صنایع قطعه‌سازی، ماشین‌سازی و تراکتورسازی، کفش، چرم از صنایع آذربایجان است. در سفری که به تبریز داشتم از وضعیت بازاریان غصه خوردم. متأسفانه با واردات صنعت چرم، تبریز دچار مشکل شده است. به برکت تولیدکنندگان و کارآفرینان وضعیت منطقه را تغییر خواهیم داد.

نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری تصریح کرد: آنچه برای کشور رنج‌آور است، آن است که صدها طرح نیمه‌تمام در عرصه صنعت و تولیدی این استان معطل بماند و جوانان عزیز و تحصیل‌کردگان جویای کار باشند. رنج ما در این منطقه آن است که ظرفیتی معطل و جوان جویای کاری بیکار بماند.

رئیسی اضافه کرد: رونق تولید حق تمام منطقه و زنان و مردان آذربایجانی خواهد بود. تبریز دروازه صادرات به عنوان بزرگترین مرکز صادرات ایران خواهد شد. امروز سفره مردم و محرومین و مستضعفین و کسب و کار مردم آسیب‌دیده است.

وی گفت: این روا نیست که سفره خانواده‌های ما تنگ باشد. برای ایجاد تغییر و تحول تلاش خواهیم کرد. رهبری فرمودند با خصوصی‌سازی مشکلی نداریم، حتما دولت متصدی خوبی نیست. دولت شأن نظارت، هدایت و حمایت دارد اما دخالت نه.

نامزد انتخابات ریاست جمهوری با تاکید براینکه به کمک مردم ثبات را به بازار و اقتصاد برخواهیم گرداند، ادامه داد: آذربایجانی‌ها قطب صنعت منطقه هستند. اگر خرید کالا و محصول کشاورز تضمین شود، محصول کشاورز در سطح منطقه نامدار خواهد شد. چرا کشاورزان ما در کارخانه تولیدی روستا خیالشان راحت نباشد؟

رئیسی بیان کرد: ما با نظارت بر زنجیره تامین و تولید تا مصرف، دست دلالان را قطع خواهیم کرد. کشاورز باید به حق و دسترنج کشاورزی خود برسد و چند دلال نباید ابن وسط برای مردم مشکل ایجاد کنند. ارز ۴۲۰۰ تومانی کجا رفت؟ این بی‌توجهی‌ها و بی نظارتی‌ها باید خاتمه پیدا کند.

وی با بیان اینکه با کمک شما و به لطف خدا به این ناهنجاری‌ها پایان خواهیم داد، افزود: خدمات استانی باید عادلانه شود. عزیزان و نمایندگان محترمی که در جلسه حضور دارید، بدانید که خدا می‌داند اگر هدفم اجرای عدالت در لایه‌های اجتماعی نباشد، هیچ رغبتی برای حضور در این جایگاه ندارم. آنچه مهم است اینکه با دست توانمند شما بتوان کاری کرد. عدالت آموزشی، عدالت جنسیتی و عدالت در همه اوضاع باید تحقق یابد و جامعه طعم شیرین این موضوع را احساس کند.

نامزد انتخابات ریاست جمهوری تاکید کرد: باید با پدیده کمبود مسکن برخورد کرد. خرید مسکن زمانی آرزو بود اما امروز مستأجری آرزو شده است. بدانید این کارها همه امکان پذیر است و به لطف خدا انجام خواهد شد.

رئیسی با تاکید بر اینکه ما مسأله و حل مسأله را می‌دانیم، گفت: صنعت گردشگری، جاذبه های بسیاری در این منطقه وجود دارد و برنامه داریم وضعیت گردشگری را سامان دهیم. ما با فساد، تبعیض و بی‌عدالتی مبارزه خواهیم کرد.

وی اضافه کرد: میراث گرانقدر آذربایجان اعم از هنر و زبان باید صیانت شود و ما خود را موظف به صیانت از فرهنگ آذربایجان می‌دانیم. ببینید جلوه‌های ادبیات آذربایجان در مناقب اهل بیت و ذکر ابا عبدالله الحسین و ابالفضل عباس چه کرده است. صفا، صمیمیت و عشق به اهل بیت در این زبان موج می‌زند.

نامزد انتخابات ریاست جمهوری بیان کرد: ما سرباز این نظام و خدمتگزار شما هستیم. مردم عزیز ایران و رأی اولی های عزیز بیایید برای رأی خود تلاش کنید و پای صندوق رای حضور یابید و دولت مردمی را تشکیل دهید. انقلاب اسلامی می تواند هر مانعی را برطرف کند و به کمک شما همه موانع برطرف خواهد شد.

رئیسی افزود: شما همه در باشگاه بزرگ اصحاب «ما می‌توانیم» جای دارید. دولت مردمی رفع مشکل مردم و جوانان را در اولویت خود قرار خواهد داد.

وی تاکید کرد: عزیزان، اگر به هر دلیل ناامید شدید و حالتان گرفته شد، پای صندوق رأی بیایید و مشارکتی تکرار نشدنی را رقم بزنید و باور داشته باشید امید و اعتماد باز خواهد گشت و حضور افتخار آمیز شما می‌تواند گره‌گشا باشد.

رئیسی بر حضور همه مردم در صحنه انتخابات تاکید کرد و گفت: من با تهمت و فحش، از میدان به در نمی‌روم و سرباز این میدان هستم.

نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری گفت: به برکت نام شهید باکری و شهید سلیمانی باید مرد میدان بود و باید جای در اتاق در بسته بودن، میان مردم آمد.

رئیسی گفت: من نمی‌توانم ساکت بنشینم و ببینم کارخانه ماشین‌سازی غارت شده است. وقتی رهبری می‌فرمایند امسال سال تولید است، تمام دستگاه قضایی را بسیج کردیم دنبال رونق تولید و احیای واحدهای تولیدی بروند.

وی تصریح کرد: دانشجویان عزیز و طلاب عزیز! کمک کنید انتخاباتی پرشور داشته باشیم و از فردای انتخابات با اتکای به خدا و اعتماد به نفس مسائل درون کشور را حل کنیم.

نامزد انتخابات ریاست جمهوری در پایان از کادر درمان، پزشکان، معلمان، اهالی رسانه تشکر و قدردانی کرد.