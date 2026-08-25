افتتاح پایگاه اورژانس در میل ۷۲ مرز میرجاوه و پاکستان 

به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، پایگاه اورژانس در میل ۷۲ مرز میرجاوه و پاکستان با حضور شاهین آخوندزادهمعاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، فاضل مشهدی مدیر شبکه بهداشت و درمان میرجاوه و محمد رضا شالبافان مدیرکل دفتر سلامت روان وزارت بهداشت افتتاح شد.

توسعه پایگاه‌های اورژانس میرجاوه؛ گامی برای ارتقای دسترسی مردم به خدمات درمانی

فاضل مشهدی، مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان میرجاوه، در تشریح وضعیت پایگاه‌های اورژانس این شهرستان در حاشیه افتتاح اظهار کرد: با تلاش‌های انجام‌شده توسعه زیرساخت‌های بهداشتی و درمانی در میرجاوه در دستور کار قرار گرفته و در حال حاضر ۲ پایگاه اورژانس در این شهرستان فعال است.

وی با اشاره به افتتاح یکی از پایگاه‌های جدید اورژانس افزود: این پایگاه در راستای افزایش دسترسی مردم مناطق مختلف به خدمات فوریت‌های پزشکی و کاهش زمان رسیدن نیروهای امدادی به بیماران و مصدومان ایجاد شده است.

مدیر شبکه بهداشت و درمان میرجاوه ادامه داد: برای احداث این پایگاه، پس از تأمین زمین و طی مراحل قراردادی، عملیات ساخت انجام شده و فضای فیزیکی مورد نیاز نیز آماده شده است. این پایگاه حدود ۹۰ مترمربع زیربنا دارد و اقدامات مربوط به تأمین زیرساخت‌هایی از جمله آب و برق نیز انجام شده است.

مشهدی با بیان اینکه توسعه پایگاه‌های اورژانس نقش مهمی در پوشش مناطق کم‌برخوردار و مسیرهای مواصلاتی دارد، گفت: در کنار ایجاد فضای فیزیکی، تأمین و استقرار آمبولانس و تجهیزات مورد نیاز نیز از اولویت‌های شبکه بهداشت و درمان است تا پایگاه‌ها بتوانند خدمات خود را به شکل مطلوب به مردم ارائه کنند.

وی همچنین از مشارکت خیران در توسعه زیرساخت‌های سلامت شهرستان قدردانی کرد و افزود: بخشی از ظرفیت‌های ایجادشده در حوزه اورژانس با همراهی خیران فراهم شده است و این مشارکت‌ها می‌تواند روند توسعه خدمات درمانی در مناطق محروم را شتاب ببخشد.

مدیر شبکه بهداشت و درمان میرجاوه با اشاره به اهمیت مسیرهای ارتباطی شهرستان خاطرنشان کرد: شرایط جاده‌ای و فاصله زیاد برخی مناطق از مراکز درمانی، ضرورت تقویت پوشش اورژانس و استقرار پایگاه‌های جدید را دوچندان کرده است.

مشهدی تأکید کرد: هدف مجموعه بهداشت و درمان، فراهم کردن دسترسی عادلانه مردم شهرستان به خدمات سلامت و کاهش زمان دسترسی بیماران، مصدومان و زائران اربعین به خدمات فوریت‌های پزشکی است.

مختار محسن مبارکی، فرماندار میرجاوه، نیز با اشاره به رضایتمندی مردم منطقه از خدمات کادر سلامت گفت: کارکنان حوزه سلامت در این شهرستان تلاش‌های ارزشمندی برای خدمت‌رسانی به مردم انجام می‌دهند.



وی با بیان اینکه شهرستان میرجاوه دارای ۲۲۰ کیلومتر مرز مشترک با کشور پاکستان است، خواستار افزایش ضریب محرومیت کارکنان، تامین تجهیزات جدید و تقویت امکانات بیمارستان دارالشفا میرجاوه شد.

نماینده مردم خاش و میرجاوه در مجلس شورای اسلامی نیز با تاکید بر ضرورت توسعه بیمارستان دارالشفا میرجاوه گفت: با توجه به موقعیت مرزی شهرستان، میزبانی سالانه از زائران و مسافران پاکستانی و قرار گرفتن منطقه در حاشیه تفتان، توسعه زیرساخت‌های بیمارستانی و افزایش ظرفیت‌های درمانی میرجاوه ضروری است.

فاضل مشهدی، رئیس بیمارستان دارالشفا میرجاوه نیز در تشریح مشخصات پروژه مسکن متخصصان بیمارستان اظهار داشت: در راستای ماندگاری متخصصان و ارتقای دسترسی مردم به خدمات تخصصی، چهار واحد مسکن متخصصان این بیمارستان به بهره‌برداری رسید.

وی افزود: با افتتاح این چهار واحد، تعداد واحدهای مسکونی متخصصان بیمارستان دارالشفا میرجاوه به ۱۰ واحد افزایش یافت و برای ساخت و تجهیز این پروژه بیش از ۴ میلیارد تومان هزینه شده است.

مشهدی گفت: این پروژه در مجموع دارای ۱۷۱ مترمربع زیربناست و بهره‌برداری از آن، گامی در جهت فراهم کردن شرایط مناسب‌تر برای استقرار متخصصان و استمرار ارائه خدمات تخصصی به مردم شهرستان مرزی میرجاوه به شمار می‌رود.