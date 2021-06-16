آغاز ثبت نام دوره «داستان کوتاه پیشرفته» حوزه هنری اصفهان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی حوزه هنری استان اصفهان، واحد آفرینش‌های ادبی حوزه هنری استان اصفهان، در راستای اهداف آموزشی خود، ثبت نام دوره آموزش داستان نویسی کوتاه پیشرفته را با حضور سلمان باهنر به عنوان مدرس آغاز می‌کند.

این دوره که شامل آموزش و مرور تخصصی بر عناصر داستان از قبیل: «زاویه دید، پی رنگ، شخصیت پردازی، درونمایه....» و الگوهای پی رنگ، ژانرهای داستان، مکاتب ادبی و زاویه دیدهای ترکیبی خواهد بود از روز دوشنبه ۷ تیرماه آغاز می‌شود.

احمدرضا امیری سامانی کارشناس و مدرس واحد آفرینش‌های ادبی حوزه هنری اصفهان با اشاره به برگزاری اولین دوره کارگاه نویسندگی مقدماتی در سال گذشته، خاطر نشان کرد: این دوره در دوازده جلسه برگزار می‌شود و مختص هنرجویانی است که پیش از این به هر نحو، با عناصر داستان و داستان نویسی آشنا شده‌اند و یا در این زمینه فعالیت نموده‌اند. خوشبختانه برای آموزش، با آقای سلمان باهنر به توافق رسیده‌ایم که از نویسندگان صاحب فکر، مسلط و فنی نویس استان اصفهان هستند. اما برای علاقمندانی که می‌خواهند به صورت مبتدی، وارد دوره‌های نویسندگی شوند نیز، دوره‌های رایگان آموزش نویسندگی در نظر گرفته شده است.

وی تصریح کرد: اعضای کانون ادبیات داستانی حوزه هنری می‌توانند با تخفیف شهریه در این دوره ثبت نام کنند.

امیری سامانی با اشاره به برگزاری همزمان دوره دوم آموزش نویسندگی مقدماتی به صورت رایگان در سال جاری خاطرنشان کرد: همزمان با برگزاری دوره داستان کوتاه پیشرفته، دوره دوم آموزش داستان کوتاه نیز آغاز می‌شود و هنرجویانی که این دوره را با موفقیت به پایان می‌رسانند به عضویت کانون ادبیات داستان حوزه هنری استان اصفهان در می آیند. هنرجویان موفق دوره‌ی مقدماتی هرسال، وارد دوره‌ی آموزش داستان پیشرفته ی سال بعد نیز خواهند شد.

وی در مورد جزئیات کارگاه داستان کوتاه پیشرفته اظهار داشت: این کارگاه در دوازده جلسه، در ساعت ۱۶ الی ۱۸ روزهای دوشنبه در سالن سعدی حوزه هنری واقع در خیابان استانداری، گذرسعدی، عمارت سعدی، برگزارمی شود و علاقه مندان می‌توانند برای ثبت نام در این کارگاه با شماره تماس ۳۲۲۲۰۰۵۶ و یا با واتساپ ۰۹۱۳۵۹۱۸۲۴۲ تماس حاصل نمایند.

وی افزود: هنرجویان برجسته دوره آموزش داستان کوتاه پیشرفته پس از اتمام این دوره می‌توانند در دوره‌های رمان نویسی، داستان بلند، خاطره نگاری و ناداستان شرکت نمایند.

گفتنی است، کلاس‌های آموزشی داستان کوتاه به صورت حضوری و با رعایت کلیه پروتکل‌های بهداشتی برگزار خواهد شد. علاقه مندان از امروز ۲۵ خردادماه لغایت ۶ تیرماه فرصت دارند تا برای حضور در این کارگاه ثبت نام نمایند.